Ищут дешевле. Как изменился спрос украинцев на отдых в Турции и Египте

Турция и Египет – традиционно самые популярные направления отдыха украинцев. Во время войны ситуация несколько изменилась – для многих теперь дешевле отправиться в другие страны.

Есть ли в этом году спрос на отдых в Турции и Египте, РБК-Украина рассказали управляющий директор компании Join UP! в Украине Ирина Мосулезная и директор туристического оператора "Аполло-Тур" Андрей Демура .

Турция и Египет – самые популярные среди украинцев

Турция и Египет остаются самыми популярными направлениями для отдыха украинских туристов, по данным туроператора Join UP! Эти страны отличаются по климату и природе, но похожи широкой базой гостиниц по системе "все включено". При этом в обеих странах предлагается широкий выбор экскурсий, поэтому получать новые впечатления можно во время каждой поездки.

"Египет и Турция остаются лидерами по бронированию, как и в прошлом году. В 2023-м и 2024-м имеем примерно одинаковый спрос, с небольшой тенденцией к росту в 2024 для обоих направлений", – отмечает в комментарии РБК-Украина управляющий директор Join UP! в Украине Ирина Мосулезная.

Египет и Турция остаются в числе самых популярных направлений на летний сезон. Также в лидерах морского отдыха среди украинцев летом – остров Крит в Греции, Болгария, Черногория, Испания, Кипр.

Фото: Пляж в Египте (pixabay.com)

По состоянию на 19 апреля цены на отдых в Египте были от 17 281 грн на одного человека (при размещении в двухместном номере), в Турции – от 8026 грн на человека.

Если в Египет туристы путешествуют на самолете из аэропортов соседних стран, то в Турцию можно также добраться автобусом с выездом из городов Украины – например, Харькова, Запорожья, Одессы и Киева. Для двух взрослых с ребенком такое путешествие обойдется в 27 438 грн.

"В Турции и Египте много россиян, большинство хотят отдыхать без них"

Спрос на отдых в Турции и Египте существенно снизился после начала полномасштабной войны, рассказывает в комментарии РБК-Украина директор туристического оператора "Аполло-Тур" Андрей Демура.

"Бронирование туров в Египет и Турцию все равно есть, но если эти направления раньше лидировали с огромным отрывом, то сейчас не входят даже в первую пятерку. На обе страны приходится до 30% бронирований", – рассказывает он.

По словам руководителя туркомпании, с 2022 года украинские туристы больше ориентируются на отдых в Европе – в лидерах Испания, Хорватия, Греция, Кипр, Черногория, Болгария.

"Уменьшение спроса на туры в Египет и Турцию связано с тем, что многие украинцы сейчас живут в Европе и путешествуют с вылетами оттуда. В Европе очень развита и разветвленная сеть перелетов, билеты дешевые. Поэтому та Турция с Египтом получается просто "золотой" и нет смысла переплачивать", – объясняет Андрей Демура.

Он добавляет: если человек живет в Брюсселе или Амстердаме, то имеет кучу возможностей долететь дешево и быстро в Испанию, Кипр, Хорватию, Черногорию.

"Лоустеров летает много, билеты стоят копейки. Туризм в Европе очень развит, там Турция и Египет – это локации для бывших стран СНГ. Европейцы не привыкли так массово отдыхать в этих странах, как украинцы", – говорит специалист.

Фото: Отдых в Турции, Кемер (unsplash.com)

В то же время большинство бронирований туров в Турцию и Египет – от людей, путешествующих из Украины. Отсюда дешевле полететь на отдых в эти страны из ближайших европейских аэропортов.

"Второй фактор – в Турции и Египте очень много россиян. И подавляющее большинство туристов хотят минимизировать свой отдых рядом с ними. В Европе их значительно меньше, в некоторых странах нет вообще", – обращает внимание Андрей Демура.

Влияет ли на отдых в Египте ситуация в регионе

Как сообщили в Join UP!, компания продолжает выполнять туристическую программу в Египет без изменений.

"Последние события в регионе не повлияли на авиасообщение и работу курортов. Пока угроз безопасности для туристов на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх нет согласно официальным заявлениям властей и в соответствии с информацией от партнеров. Курорты работают в обычном режиме", – обращают внимание в компании.

Объемы бронирования по направлению Египет на украинском рынке только растут.

"Мы следим за развитием ситуации в регионе и готовы оперативно информировать о любых изменениях и принимать необходимые меры безопасности для туристов", – отмечают в Join UP!.

Фото: Туристы в Хургаде (unsplash.com)

Спрос на отдых в Египте среди украинцев не изменился из-за обострения ситуации в регионе, рассказывает Андрей Демура:

"Украинцев это не пугает, снижение спроса на Египет из-за последних событий в регионе не отмечается. Это влияет на спрос среди европейских туристов. От украинских туристов, когда раньше что-то случалось, всегда получали звонки: "Ну что там, подешевело?".