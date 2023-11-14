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Украинская авиакомпания запустила рейсы на Занзибар: откуда можно полететь

Фото: Самолет авиакомпании SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинская авиакомпания SkyUp начала выполнять чартерные рейсы на другой континент. Полететь на остров Занзибар в Танзании можно из трех европейских столиц.

Полетная программа на популярный у туристов остров продлится до 12 апреля 2024 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Авиакомпания SkyUp запустила чартерную программу в Танзанию с 28 октября. Рейсы будут выполняться для перевозки туристов от туроператоров Join UP! Polska, Join UP! Moldova, Join UP! Румыния.

Сейчас пассажиры могут полететь на Занзибар из Варшавы, Кишинева и Бухареста. С середины декабря добавятся новые полеты из Варшавы, а также запланирован новый рейс по маршруту Катовице-Занзибар.

Оператором указанных рейсов является мальтийское подразделение SkyUp MT. Только рейсы из Кишинева обслуживает украинский SkyUp.

Рейсы на Занзибар выполняются на Boeing 737-800. Это среднемагистральный самолет и его дальности не хватает для прямого перелета в Танзанию. Поэтому во время рейсов он останавливается на дозаправку в египетском аэропорту Хургада.

Приобрести авиабилеты на рейсы SkyUp из Европы в Занзибар можно только в составе турпакета. Перевозчик билеты отдельно от туров не продает.

Напомним, мы писали, что украинская авиакомпания SkyUp получила разрешение на полеты в Канаде и США.

Также мы рассказывали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. В сентябре 2023 года за границей выполняли рейсы три крупные украинские авиакомпании.

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