RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине и за границей. Где искать работу переселенцам: подборка сервисов

Фото: Работа для переселенцев (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большая часть украинцев, смешанных было менять место жительства из-за войны, потеряли и работу. Теперь на новом месте одним из самых актуальных вопросов становится трудоустройство.

Подборку сервисов, где можно искать работу переселенцам, TRAVEL РБК-Украина подает со ссылкой на Эвакуация.City.

  • UaJobNow. Телеграмма-канал с вакансиями для украинцев. Здесь размещают предложения работы как в Украине, так и в европейских странах, а также дистанционные вакансии. Предложения трудоустройства разнообразные: на работу здесь ищут и мастеров ногтевого сервиса, и швей, и специалистов сферы IT.
  • Goodjob. Проект создан в марте 2022 года. Команда помогает трудоустроиться украинцам, потерявшим работу из-за войны, соединяет кандидатов с международными работодателями. Платформа работает с работодателями в Европе, США и Азии. Также на канале публикуют подборки образовательных ресурсов и предложения стажировок.
  • Работа для переселенцев из Украины. Канал поможет найти работу в эвакуации за границей – всего в 70 странах. Здесь украинцы могут найти подработку или работу на фултайм. Вакансии не всегда требуют опыта работы или специального образования. Есть предложения отдаленной работы. Также на канале публикуют советы по трудоустройству за границей.

Фото: Трудоустройство за границей (gettyimages.com)

  • СпівДія Працевлаштування. Проект помогает переселенцам подобрать вакансии и готовит к трудоустройству, проводит карьерные консультации, помогает релокированным бизнесам сориентироваться на новом месте. Здесь подскажут, как составить хорошее резюме, разобраться с рынком труда, научиться вести себя на собеседовании, составить свой план профессионального развития и найти подходящую работу.

Напомним, мы писали, кто из переселенцев может получить помощь во второй раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
работа в Польшеработа в Украине