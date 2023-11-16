В Украине могут открыть один из аэропортов: мнение эксперта

В Украине могут открыть один из гражданских аэропортов. Об этом заявил руководитель офиса президента Андрей Ермак, выступая в Институте Хадсона в рамках визита США.

Будет ли безопасным возобновление аэропорта во время войны, в комментарии РБК-Украина объяснил редактор профильного издания Avianews Александр Мироненко.

Открытие одного из аэропортов станет возможным при значительном усилении противовоздушной обороны и защиты украинского неба, отметил Андрей Ермак.

"Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украины нужен надежный зонт. В частности, его усиление позволит нам вновь открыть один из аэропортов Украины. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами. Это признак того, что близится переломный момент в войне", – сказал глава ОПУ.

По его словам, следующий год будет решающим в этом отношении, однако конкретных сроков он не назвал.

Эксперты сомневаются в возможности открытия гражданского аэропорта во время войны из-за опасности, которая не прошла.

"Ракетная опасность и опасность дронов все время сохраняется. Наши ПВО работают мощно, но из официальных сообщений видим, что 100% прикрытия неба пока не удается достичь. Поэтому такая ситуация создает потенциальные риски для самолетов с пассажирами. Даже если ПВО сбивает ракету или дрон, его обломки могут упасть в аэропорту и повредить самолет", – говорит Александр Мироненко.

Он отмечает, что остается открытым ряд вопросов: что делать, когда самолет взлетел, а тут начинается очередная воздушная атака, как в такой ситуации работать ПВО.

"Кроме того, нужно понять, а кто будет летать в Украине? В Украине нет государственной авиакомпании, самолеты которой принадлежали бы Украине и самолеты которой могло бы страховать государство. Среди частных авиакомпаний о возможности возобновления полетов конкретно высказывалась только Ryanair, но на примере Израиля можно увидеть, как только возникла опасность, они сразу отменили рейсы в Тель-Авиа, в то время как аэропорт не закрывался и туда до сих пор летают самолеты. Так что вопросов много", – говорит эксперт.

Он напоминает, что то же самое о возможности открытия аэропорта еще летом говорил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, аэропорт с гражданскими самолетами может стать целью россиян, которые после обстрела заявят, что там была западная техника.

Напомним, мы писали, заработает ли аэропорт во Львове во время войны. Эксперты поделились мнениями.

Также сообщалось, что украинская авиакомпания хочет начать полеты из Ужгорода. Air Ocean Airlines могла бы начать выполнять рейсы из аэропорта Ужгород, если это сочтут безопасным.

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