"Украина – это свобода". Почему украинцы возвращаются из-за границы, чтобы волонтерить

Документалисты Ukraіner презентовали вторую серию проекта "Возвращение домой" об украинцах, которые с началом войны вернулись из-за границы, чтобы волонтерить в Украине.

Во второй части документального сериала свои истории рассказали украинцы, работавшие или обучавшиеся в США и Грузии, рассказали РБК-Украина в команде Ukraїner.

Первая серия спецпроекта была посвящена тем, кто решил вернуться в Украину, чтобы защищать свой дом с оружием в руках и присоединиться к ВСУ.

Во второй серии речь идет о соучредителе общественной организации Razom for Ukraine и основательнице благотворительного фонда Dignitas Любови Шипович, которая во время полномасштабной войны вернулась в Украину из США, где руководила своей IT-компанией DataOcean.

Пока идет война, волонтер готова всячески помогать Родине. Для нее Украина – это люди, а не определенные территории. В то же время говорит, что за земли тоже нужно бороться, потому что там живут те, кто ждет возвращения домой, а у России одна цель – физически уничтожить украинскую нацию.

Фото: Любовь Шипович (предоставлено РБК-Украина)

"Мне кажется, что война, конечно, может прекратиться при подписании каких-то там мирных соглашений, но не исчезнет наш враг, если не исчезнет существование такой страны, как Российская Федерация. Пока эта империя не распадется на национальные государства, которые сосредоточатся на своем развитии, до того времени нам придется защищаться, бороться с врагом", – говорит Любовь Шипович.

Видео: Первая серия "Возвращение домой" (youtube.com/Russian)

Другая история – об операционном директоре благотворительного фонда "Пациенты Украины" Марии Гришиной, которая родилась в Запорожье. До полномасштабного вторжения 10 лет жила и работала в грузинском Сакартвело. А теперь помогает военнослужащим и гражданскому населению.

"То, что я умею лучше всего делать – это сплачивать людей, направлять волонтерские движения, разбираться в медицине. Это я делаю много лет. Я не могла не вернуться. Украина – это часть меня, между сердцем и легкими, какой-то жизненно важный орган", – делится Мария Гришина.

Фото: Мария Гришина (предоставлено РБК-Украина)

Героями ленты также стали волонтеры Лесь Якимчук и Елена Зенченко. Они являются основателями благотворительной инициативы UA First Aid, специализирующейся на тактической медицине и высокотехнологичном снаряжении.

Оба выпускники Киево-Могилянской академии, которых пригласили учиться и преподавать в университете Огайо. Они получали там знания в течение 9 месяцев. Когда началась война, решили прервать магистерскую программу и вернуться домой.

Фото: Лесь Якимчук и Елена Зенченко (предоставлено РБК-Украина)

"Украина – это не только люди, которые тебя окружают, и не только территория, на которой ты находишься, и которую считаешь своим домом. Это определенное место силы огромного количества предков, боровшихся за свободу. И эта борьба за свободу и внутренняя свобода, которая есть внутри нас, для меня это и есть Украина", – говорит волонтер Елена.

Напомним, мы писали, что героями первой серии документальных интервью "Возвращение домой" стали бизнесмены, активисты, ученые, студенты.

Также мы рассказывали, что в Украине появится карта победы и памяти украинского народа. Знаковые места впоследствии обустроят мемориалами.