Українці у Швейцарії працюють у ресторанах та IT-галузі. Скільки можна заробити в країні

У Швейцарії з початку війни в Україні зареєструвалися щонайменше 54 тисяч біженців з України. Лише близько 1 тисячі з них отримали дозвіл на роботу.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Секретаріат міграції Швейцарії.

У державному секретаріаті з питань міграції зазначають, що більше 51 тисячі біженців, які рятуються від війни в Україні, до цього моменту отримали спеціальний статус "S". Це дає їм право на проживання строком до року із можливістю продовження цього терміну.

За словами представників влади, більшість дозволів на роботу було у готельно-ресторанній індустрії, а також у секторі ІТ та консалтингу у галузі освіти та сільського господарства.

Кількість працюючих українців може бути удвічі вища за офіційні цифри - міністр юстиції

У березні швейцарський уряд оголосив, що надає українським біженцям захист під особливим статусом. Вони отримають однорічний дозвіл на тимчасове проживання з можливістю подовження на час, поки в Україні триває війна.

За цим статусом, українці матимуть право на проживання, соціальні виплати та медичне обслуговування. Також це дає можливість у короткі терміни почати шукати роботу та перевезти свої сім’ї до Швейцарії. Діти можуть відвідувати школу.

Фото: Багато українців у Швейцарії працюють у ресторанній галузі (unsplash.com)

Міністр юстиції Карін Келлер-Саттер днями зустрілася з українкою, яка працює на кухні ресторану неподалік столиці Берна. За словами Келлер-Саттер, загальна кількість українських біженців з оплачуваною роботою, ймовірно, вдвічі більша за офіційно зареєстрованих. Вона сподівається, що біженці зі спеціальним статусом зможуть знайти роботу в країні.

Скільки можна заробити у Швейцарії

За даними сайту salaryexplorer, середня зарплатня у Швейцарії становить 124 000 швейцарських франків на рік або 10,3 тисячі франків на місяць. Швейцарський франк зараз дорівнює близько 30,93 гривням, що трохи нижче курсу євро (понад 31 гривня).

Заробітна плата у Швейцарії коливається від 31 300 CHF (найнижча середня) до 553 000 CHF (найвища середня, а фактична максимальна зарплата вища). Втім, ціни тут одні із найвищих у світі, а зарплати значно відрізняються в різних професіях.

Яка середня зарплата в країні

Середня заробітна становить 119 000 CHF на рік. за даними того ж сайту, означає, що половина (50%) населення заробляє менше 119 000 швейцарських франків, а інша половина заробляє більше цієї суми.

Близько 25% населення країни заробляють менш як 67 600 швейцарських франків на рік, тоді як 75% мають вищу від цієї суми зарплатню.

"Космічні" ціни. Одна з найдорожчих країн світу для життя

У Швейцарії – одні з найвищих цін у світі буквально на все: проживання, транспорт, їжу та нерухомість. У звіті Mercer за 2021 рік одне з великих міст Швейцарії, Цюрих, зайняло четверте місце серед найдорожчих міст світу та найдорожче місто Європи.

Експерти оцінюють Цюрих як місто з найвищими витратами на харчування в ресторанах, фітнес-клубах, також тут високі ціни на таксі.

В середньому вартість проживання у Цюриху:

на 80% дорожче, ніж у Брюсселі;

на 74% дорожче, ніж у Мюнхені;

на 60% дорожче, ніж у Парижі;

на 56% дорожче, ніж у Лондоні;

на 28% дорожче, ніж у Нью-Йорку.

Так, чашка кави в Цюріху (не в ресторані, а на виніс, якщо купувати у супермаркеті чи на заправці) коштує близько 3,5-4 швейцарських франків (один - близько франк 30,9 грн).

За різними оцінками, середні витрати на їжу в Цюриху на день можуть становити близько 40 франків. Детальніше про ціни у Швейцарії ми напишемо у наступних матеріалах.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки заробляють українці у Німеччині без знання мови.