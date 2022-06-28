Як українцям відмовитися від номера PESEL в Польщі й чи варто це робити

Українські біженці, які під час війни реєструються у Польщі, отримують цифровий ідентифікаційний номер PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Його треба отримувати всім, хто проживає на території Польщі або має документ про постійне або тимчасове перебування в країні.

Багато українців, які збираються виїхати з Польщі додому або в іншу країну, задаються питанням: чи треба анулювати номер PESEL і чи варто це робити?

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, чи є окрема процедура відмови від PESEL.

Як і коли треба анулювати номер PESEL

Польський PESEL можна назвати аналогом українського ідентифікаційного податкового номера (ІПН). Він потрібен практично скрізь: спрощує доступ до сфери охорони здоров'я, соціальної допомоги, системи освіти, дозволяє знайти роботу і відкрити в Польщі бізнес. Польський ідентифікаційний номер можуть отримати дорослі й діти.

Під час війни в Україні такий номер оформлюють біженці, які їдуть до Польщі. Вони отримують PESEL за спрощеною процедурою.

Фото: Українці отримують PESEL в Польщі за спрощеною процедурою (Віталій Носач/РБК-Україна)

"У Законі про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території не прописана ніяка можливість видалення або анулювання номера", — йдеться в публікації VisitUkraine.

Правила видачі номера PESEL регулює закон про реєстр населення (ustawy o ewidencji ludności). Згідно з його положеннями видаляти записи, що містяться у відповідному реєстрі, забороняється. Тому ніяких заяв для цього писати не треба.

Що робити, якщо потрібно виїхати з Польщі

Щоб в країні, яка дала вам статус тимчасового захисту, до вас не було зайвих питань і не довелося повертати отримані гроші, потрібно повідомити про свій від'їзд. Це стосується тих, хто виїжджає за кордон на більше ніж 30 днів.

"Покинувши польську територію на місяць або більше, біженець втрачає статус тимчасового захисту, безкоштовну медицину, матеріальну допомогу та інші пільги", — пишуть на сайті.

Повідомити про від'їзд можна в режимі онлайн. Для цього треба увійти в акаунт на порталі PUE ZUS і написати відповідного листа.

Також можна дати письмову згоду, особисто звернувшись до місцевого відділення ZUS. З наступного місяця після цього уряд Польщі перестане нараховувати вам виплати.

Нагадаємо, ми писали, куди можна поїхати, якщо закінчилися 90 днів безвізу.