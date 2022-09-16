В Україні почався грибний сезон. Найбільш врожайні локації для безпечного "полювання"

В Україні почався грибний сезон – про це розповідають у заповідниках та звітують мандрівники з вересневих подорожей. В цьому році грибні локації стали додатковим туристичним магнітом для відпочивальників.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, куди запрошують у тури зі збором грибів та які правила існують для збирачів.

Що треба знати про правила збирання грибів

Збір грибів в Україні – дуже популярний вид активного відпочинку, а карпатські ліси восени стають раєм для грибників, зазначають на Facebook-сторінці Карпатського біосферного заповідника.

"Відпочивайте з користю, будьте активними і не забувайте, що дрібні радості доступні нам завдяки ЗСУ", - наголошують у заповіднику.

Фото: Краєвиди в Карпатах (unsplash.com/rostyslav-savchyn)

Там нагадують основні правила збору грибів без шкоди природі:

не зачіпайте грибів, які з собою брати не будете;

не руйнуйте грибниці, а якщо так трапилось - прикопайте їх землею;

не збирайте грибів за раз більше, ніж можна переробити. Зібрані гриби дуже швидко псуються і втрачають свої якості;

не залишайте сміття в лісі.

Світ грибів Карпатського біосферного заповідника надзвичайно розмаїтий. Серед об’єктів "тихого полювання" найпопулярніші: білі гриби, підосичники, польські гриби, лисички, грузді, також збирають опеньки та сироїжки. Особливим делікатесом є рідкісний білий трюфель.

Куди можна вирушити на відпочинок зі збиранням грибів

Після посушливого літа в Україні триває період дощів, завдяки чому бувалі грибники відзначають "пік" лісового врожаю. Найбільше грибних місцин туристи можуть побачити в Карпатах, тому майже кожна садиба запрошує восени гостей з пропозицією походів за грибами.

Втім, туристичні компанії та екскурсоводи також складають пропозиції для грибних вікендів.

Фото: Білі гриби в Міжрічинському парку (facebook.com/Андрій Сагайдак)

Наприклад, із Києва можна вирушити в одноденну мандрівку в Міжрічинський ландшафтний парк на Чернігівщині, де екскурсовод з лісником проведе гостей екостежками, обабіч яких можна назбирати грибів. У такому одноденному турі компанія "Київський код" пропонує також відвідати музей старожитностей та продегустувати місцеву продукцію.

Вартість такого дозвілля: від 1000 гривень з людини.

Втім, саме по гриби також є тури. Наприклад, "Дива Країни" запрошують у 4-денну подорож в Верховину, в яку включені походи на тихе полювання, а також місцеві туристичні розваги та знайомство з гуцульською культурою.

Вартість відпочинку: 3500 гривень без вартості проїзду до Івано-Франківська.

Для українців у Польщі, яких, за орієнтовними оцінками, залишилося близько 2 млн осіб, українські турагенти також пропонують відпочинок на природі зі збиранням грибів.

"Зараз пішли маслюки, білий гриб, моховик, боровик, білі грузді, парасольки. Якщо є охочі прогулятися лісом, насолодитися природою, зібрати грибочки – поїхали з нами", - закликають на Facebook-сторінці "Тури вихідного дня", що віднедавна пропонує мандрівки із Кракова.

Вартість одноденної подорожі в місцеві ліси: від 100 злотих (780 гривень).

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