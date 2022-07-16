Більше тисячі українців опинилися без житла у Британії: в чому причина

Понад 1000 українських біженців залишилися без даху над головою з моменту прибуття в Англію.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Big Issue.

Нові урядові дані показують різке зростання числа українських біженців, які звертаються за допомогою з житлом. Всього за місяць кількість сімей біженців з України, які потребували такої допомоги, зросла на 400. Таким чином, їх стало більше тисячі.

"Такі цифри викликають занепокоєння"

"Цифри являють собою різке зростання в порівнянні з початковими даними, опублікованими в червні. Реальна цифра, ймовірно, буде набагато вищою, адже тільки 242 з 308 місцевих рад повідомили, скільки домогосподарств вони підтримували", — пише видання.

"Викликає занепокоєння чергове зростання числа бездомних серед українських біженців у Великій Британії. Це доведені до відчаю сім'ї, які втекли від війни та пережили травму – ми маємо зробити все можливе, щоб забезпечити їх безпеку тут, в нашій країні", – сказав виконавчий директор Ради у справах біженців Енвер Соломон.

Фото: Кількість українців, які залишилися без житла у Великій Британії, зросла (Getty Images)

Минулого місяця міністр у справах біженців лорд Харрінгтон заявив, що число українських біженців без дому, в цей час "мізерне", але уряд стежить за ситуацією.

"Моя моральна і відповідальна робота полягає в тому, щоб з людьми поводилися належним чином", — сказав він.

Зазначимо, все більша кількість країн заявляють, що у них не залишилося доступних варіантів житла для біженців, які надає держава. Наприклад, в аеропорту Дубліна через брак місць змушені ночувати близько 150 українців.

Також підтримку українських біженців призупинили у Шотландії, а новоприбулі в табори Норвегії скаржаться на тяжкі умови.