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"Тут вас понимают". Чешский город критикуют за привлечение на отдых россиян

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Понедельник 12 декабря 2022 12:40
"Тут вас понимают". Чешский город критикуют за привлечение на отдых россиян Фото: Город Карловы Вары в Чехии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чехия – на третьем месте в Европе по количеству украинцев, попросивших временную защиту из-за войны России в Украине. Несмотря на это, знаменитый термальный курорт Карловы Вары решил привлечь россиян на отдых этой зимой.

Власти уже подверглись критике за рекламную кампанию, рассчитанную на русскоязычных туристов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Власти Карловых Вар решили запустить рекламную кампанию курорта онлайн – информация должна была появляться в телефонах и компьютерах людей в Европе, на устройствах которых установлен русский язык.

Из-за санкций количество россиян в чешском городе с дорогими спа-центрами значительно сократилось, а они составляли важную часть рынка.

Одним из предложенных слоганов был: "Карловы Вары вас понимают". Позже этот вариант был отозван.

Между тем, мер города Андреа Пфеффер Ферклова объясняет, что рекламная кампания рассчитана на россиян, которые имеют гражданство ЕС.

"Это направлено не на Россию, а на людей, которые живут в Европе, прежде всего в Германии, и говорят только по-русски. Мы не нацелены на то, чтобы россияне из России приезжали к нам. Это нужно различать", – объяснила она.

&quot;Тут вас понимают&quot;. Чешский город критикуют за привлечение на отдых россиян

Фото: Митинг в поддержку Украины в Чехии (gettyimages.com)

Между тем, оппозиционные политики призвали власти прекратить маркетинговую кампанию.

"Население россиян по происхождению в европейских странах традиционно очень сильно связано со своей родиной и в большинстве своем активно не выступает против войны. Но есть часть россиян, которые проживают в Европе и организуют митинги в поддержку российского режима и ослабления санкций", – говорится в письме депутатов.

Отмечается, что часть россиян, живущих в ЕС, не разделяет европейских ценностей.

"Более того – в то время, когда мы принимаем большое количество беженцев из Украины, это может представлять крайнюю угрозу безопасности для этой очень уязвимой группы", – добавили политики.

К слову, Чехия не только прекратила выдачу туристических виз россиянам, но и запретила с 25 октября въезд граждан РФ с шенгенскими визами, выданными другими странами.

Напомним, мы писали, что в Латвии приняли важные изменения для украинских беженцев.

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