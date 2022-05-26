В'їзд не для всіх. Хто з іноземців приїжджає в Україну під час війни

Після повернення до Києва посольств чотирьох десятків країн все більше іноземців цікавляться відвідуванням нашої країни під час війни.

Питання про те, чи безпечно подорожувати в головні міста України зараз, на профільних ресурсах набирають десятки тисяч переглядів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна. Зокрема, на сайті соціального сервісу Quora.

Хоча прямої заборони на поїздки в Україну іноземців немає, їм все ж наполегливо рекомендують утриматися від поїздок до країни. Сьогодні більшість іноземців, які в'їжджають в Україну – це волонтери у складі гуманітарних місій чи дипломати зі спеціальних делегацій. Також – журналісти, які висвітлюють події у нашій країні.

Проте експерти галузі туризму переконані, що після закінчення війни в Україну інтерес до подорожей до нашої країни буде високим.

"Ніколи не знаєш, куди прилетить". Іноземці чекають на поїздки в Україну після війни

Туристичний інтерес до України після війни буде приголомшливим, прогнозують українські експерти галузі. Тим часом багато іноземців цікавляться можливістю відвідати нашу країну вже найближчим часом.

Серед питань на міжнародних онлайн-форумах - чи безпечно їхати в Україну і які локації варто відвідати після закінчення війни та відновлення інфраструктури.

Фото: Архітектура Львова (pixabay.com)

Відповіді дають іноземці, які перебувають в Україні вже багато часу. Наприклад, Роланд Бартетзко пояснює, що на даний момент в країні немає абсолютно безпечного місця.

"Я був у більшості великих міст України. Немає жодного з них, куди я б сказав, що їхати абсолютно безпечно, навіть у Львів на заході. Ніколи не знаєш, куди "прилетить", - пише він.

Також Роланд додає, що росіяни атакують українську залізничну інфраструктуру.

"І якщо ви подорожуєте на поїзді, особливо на вокзалі, завжди існує ризик потрапляння. З іншого боку, подорожувати на машині проблематично через відсутність бензину, а авіаперельотів немає", - звертає увагу він.

Ситуація може швидко змінитися, і після серйозної атаки іноземець може виявитися "заблокованим" на певній території.

"Три тижні тому я їздив до Одеси, і там було відносно безпечно, якщо не брати до уваги випадкового ракетного обстрілу гавані, а зараз набагато небезпечніше. Росіяни розбомбили міст біля Чорного моря, по якому я проїжджав за день до того. Так що не цілком безпечно їздити в основні міста", - додає іноземець.

Фото: В Одесі стало небезпечніше через ракетні обстріли (pixabay.com)

Для охочих підтримати українських волонтерів він просить писати на його електронну пошту.

Волонтери та дипломати. Хто їде в Україну сьогодні

Про приїзд іноземних туристів під час війни й мови не може бути, звертає увагу Марія Юхновець, президент Асоціації в'їзних туристичних операторів України, представник компанії-туроператора "Sputnik Kyiv DMC".

"Це величезна і найбільша відповідальність — життя людей. У країні війна, повномасштабне вторгнення російських окупантів, введено військове становище, закрите небо, щоденні ракетні обстріли та сирени, яких не слід нехтувати", — каже фахівець у коментарі РБК-Україна.

За словами експерта, в Україні справді зараз чимало громадян інших країн, але це журналісти, чисельні волонтери чи учасники делегацій, які прибувають для переговорів та в інших цілях.

Чи можна іноземцям в'їхати до країни: необхідні документи

В Україні зупинено авіасполучення, однак в'їзд і виїзд іноземних громадян наземним транспортом дозволений. Відкрито пункти пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. У той час КПП з Росією, Білоруссю і Придністров'ям закриті.

Донедавна з ЄС в Україну іноземці в'їжджали тільки за наявності біометричного паспорта. З Туреччини та Грузії було достатньо ID-карти. Також потрібно було підтвердити мету візиту й умови проживання - наприклад, бронь готелю і медичну страховку, повідомляється на сайті visitukraine.today.

З введенням воєнного стану поїздки з туристичною метою зійшли нанівець, зате з іншими цілями громадяни інших держав як і раніше можуть в'їжджати в Україну.

Наприклад, відвідування нашої країни актуально для родичів громадян України. Тут діють особливі правила: якщо іноземець не походить з країни або регіону, які беруть участь у війні проти України (РФ, Білорусь, Крим, ОРДЛО), він може в'їхати за наявності дійсного паспорта і візи (якщо з країною встановлений візовий режим).

Також необхідно підтвердити мету перебування та фінансове забезпечення на цей період, зворотний квиток. Для тих, хто їде до родичів – документ, що підтверджує родинні зв'язки.

Фото: Контрольно-пропускний пункт на українському кордоні (facebook.com/DPSUkraine)

Для тих іноземців, які в ці дні приїжджають від європейських волонтерських центрів і провозять гуманітарну допомогу, умови в'їзду максимально спрощені.

Для таких вантажів з відповідним супроводом створені спеціальні "зелені коридори" для транспорту на митниці. Та особа, яка прийматиме "гуманітарку" в Україні, повинна заздалегідь повідомити інформацію про транспортний засіб – відправити лист з контактами на електронну адресу прикордонного загону або в Західне регіональне управління із зазначенням пункту пропуску.

Нагадаємо, ми писали, що через обстріли в Одесі знищено три готелі.