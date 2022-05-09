"Київ на порозі туристичного буму". На вулицях міст України зростає кількість іноземців

Зараз з'являються перші запити від туристів з-за кордону

У Києві на вулицях стали помічати все більше іноземців, які гуляють і відпочивають в ресторанах всупереч війні, що триває в Україні.

Чи повертаються в Україну туристи і який прогноз на туристичний сезон цього літа, TRAVEL РБК-Україна запитало у експертів з туризму.

"Час відкривати готелі" – директор туркомпанії

"У мене таке відчуття, що Київ на порозі туристичного буму. Ще минулого тижня іноземців в центрі майже не було (та й взагалі людей, на відміну від спальних масивів, було мало). Сьогодні англійська і німецька мова - всюди", - написав на своїй сторінці у Facebook директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

Він додав, що в ресторанах - наприклад, на Андріївському узвозі - купа людей, запрацювали кафе на вулиці Сагайдачного. Час відкриватися для гостей готелям, запропонував експерт.

У коментарях користувачі соцмережі пишуть, що він ще площі Ринок у Львові не бачив, і що після війни на прийом туристів буде бум не на один рік.

Фото: У Києві на вулицях стає більше людей (facebook.com/pavel.golovnenko)

Іноземці цікавляться, як безпечно відвідати Україну

Зацікавленість іноземців у відвідуванні України збільшилася в три рази, розповів РБК-Україна про дані порталу голова правління Visit Ukraine Антон Тараненко.

"Так що ми спостерігаємо відвідування сторінок, які цікаві для іноземців. Нещодавно ми опублікували статтю, як безпечно відвідати Україну, і її охоплення вражає – це тисячі переглядів щодня", - каже він.

За словами Антона Тараненка, іноземці починають активно шукати можливість відвідати Україну. Якщо місяць тому це були переважно іноземці, які приїжджають у справах – наприклад, журналісти або члени певних місій, то зараз аудиторія розширилася.

"На сьогодні у нас є кілька запитів від реальних туристів, які не бояться і дійсно хочуть приїхати і подивитися, як живе Київ, славетний Львів та інші міста, які не перебувають під окупацією або де загроза серйозної ескалації знижена", - розповідає він.

Фото: У Києві стало більше чутно іноземну мову (facebook.com/pavel.golovnenko)

"Десятки тисяч туристів": чи приїдуть іноземці влітку в Україну

В Україні залежно від ситуації - якщо на кордонах буде спокійно, а військові дії посунуться на схід – може відбутися "перманентний" туристичний сезон, вважає Антон Тараненко. Туризм буде мінливим, але активно розвиватиметься.

"Звичайно, ми не говоримо про мільйони туристів, але десятки тисяч - можливі. Мені здається, з кожним разом буде збільшуватися кількість іноземців, які захочуть приїхати подивитися на те, як живе столиця країни, що захищає всю Європу", - прогнозує фахівець.

Такі іноземні гості захочуть поспілкуватися з нашими людьми-героями, відчути місцеву атмосферу.

"Схожа історія була в Хорватії, коли після тривалої війни країна досить швидко відновила свій туристичний потенціал. Тому я позитивно оцінюю майбутні зміни", - зазначає він.

"Іноземці в Києві - не туристи" – експерт

Про приїзд іноземних туристів під час війни і мови бути не може, звертає увагу Марія Юхновець, президент Асоціації в'їзних туристичних операторів України, представник компанії-туроператора "Sputnik Kyiv DMC".

На її думку, це неможливо ні з точки зору ставлення самих туристів до ризику, ні з міркувань безпеки і відповідальності нас як країни, яка в даний час не може гарантувати повну безпеку через війну.

"Це величезна і найбільша відповідальність - життя людей. У країні війна, повномасштабне вторгнення російських окупантів, введено воєнний стан, закрите небо, щоденні ракетні обстріли і сирени, якими не слід нехтувати", - говорить фахівець в коментарі РБК-Україна.

Фото: Туристи будуть їхати до Києва подивитися, як живе столиця України (facebook.com/pavel.golovnenko)

Марина Юхновець з особливою повагою оцінює високий рівень відповідальності керівництва країн, що застерігають від подорожі в ту чи іншу країну з об'єктивних причин.

"На момент 24 лютого в Україні перебувало дуже мало туристів (не варто їх плутати з іноземцями в цілому), і це допомогло уникнути величезних проблем у питаннях їх евакуації", - зазначає вона.

За словами експерта, в Україні дійсно зараз чимало громадян інших країн, але це журналісти, численні волонтери або учасники делегацій, які прибувають для переговорів.

"Я не думаю, що наша прикордонна служба зараз чує від іноземців, що перетинають кордон, що вони приїхали в туристичних цілях, такого бути не може", - ділиться вона своєю думкою.

Фото: Андріївська церква в Києві (facebook.com/pavel.golovnenko)

"Після війни в Україну поїдуть сотні мільйонів туристів"

Інтерес до України - безпрецедентний і це об'єктивно в сьогоднішніх реаліях. Весь світ зараз говорить про Україну, зазначає Марія Юхновець.

"Зі сльозами на очах хочеться сказати "Не про таке промо ми мріяли, не такою ціною". Але факт, що тепер майже не існує людей, які не знають, де Україна, і що це взагалі за країна, залишається безперечним"

Вона переконана, що Україну як країну сміливих людей, з шаленою жагою перемоги і волею до свободи, країну, яка зараз захищає всю Європу від небезпечного ворога сучасності, країну честі і гідності, і нескінченного героїзму, після завершення війни захочуть відвідати сотні мільйонів.

"Я в це вірю. Але згодом, після перемоги, після того як вщухнуть "болючі рани" наших втрат у цій війні", - каже вона.

Поки ж "туризм" в Україні - внутрішній. Зараз мільйони переселенців, людей, вимушених покинути свої домівки через загрозу життю, знаходяться і на заході Україні, і в Києві. А кращі українські гіди влаштовують благодійні безкоштовні ознайомчі екскурсії для таких вимушених тимчасово переміщених осіб.

"І це прекрасно, пишаюся колегами, які навіть у складний час знайомлять українців з красою наших міст", - ділиться Марія Юхновець.

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