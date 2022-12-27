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Туристический бойкот. Спрос иностранцев на посещение России обвалился на 90%

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Вторник 27 декабря 2022 18:08
Туристический бойкот. Спрос иностранцев на посещение России обвалился на 90% Фото: Достопримечательности в России (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В России рекордно обвалился въездной турпоток в 2022 году – число иностранцев в составе организованных групп упало более чем на 90%.

Большинство гостей прибывало в РФ из восточных стран, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Причины спада организованного туризма в России – вторжение в Украину и последующая международная изоляция: негативный информационный фон, сложности с оформлением виз, перелетами и запрет на использование в стране платежных систем Visa и Mastercard.

В 2022 году в РФ прибывали туристы из Ирана, Индии, Казахстана, Узбекистана, стран Ближнего Востока.

До пандемии Россию посещали 300-400 тысяч туристов в расмках организованных туров. В этом году туроператоры насчитывают только сотни гостей.

"Въездной организованный турпоток в Россию по итогам 2022 года сократился более чем на 90%", – поделился наблюдениями глава одного из российских туроператоров Сергей Ромашкин.

Туристический бойкот. Спрос иностранцев на посещение России обвалился на 90%Фото: Архитектура в Пензе, Россия (unsplash.com/pavel-neznanov)

По его оценкам, заметного потока из Европы ожидать не стоит и в 2023 году, хотя возможен небольшой рост прибытий из стран с безвизовыми соглашениями с РФ – Ирана, Турции и Индии.

Эксперты рынка надеются также, что вместо европейцев в Россию в следующем году поедут туристы из Китая и других стран Азии.

Напомним, мы писали, что тысячи россиян не могут вернуться из Египта из-за санкций.

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