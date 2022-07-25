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Туристам заборонили відвідувати 23 популярні острови в Шотландії: в чому причина

Фото: Шетландські острови, Шотландія (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Рідкісні види птахів страждають від гострого спалаху грипу

Мандрівникам заборонили відвідувати 23 популярні острови в Шотландії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Express.co.uk.

Шотландські острови намагаються впоратися з надзвичайним спалахом пташиного грипу. Через це відвідувачам буде заборонено в'їзд на 23 шотландських острови: Оркнейські, Шетландські, Ферт-оф-Форт, Аргайл, Західні острови та Хайлендс.

Постраждалі острови – безлюдні, але вони вже давно популярні у туристів, пише видання. Зокрема, туди приїздять у тури для любителів дикої природи та споглядання за життям птахів.

Фото: Голубонога олуша (wikipedia.org)

В урядовому агентстві Шотландії з охорони природи NatureScot заявили, що візити мандрівників на острови будуть припинені після великої кількості смертей птахів. Багато з них відносяться до рідкісних зникаючих видів і охороняються законом.

За попередніми оцінками, кількість олуш на Шетландських островах зменшилася на 25%, а кількість великих поморників на Оркнейських островах скоротилася на 85%.

Фото: Тупики (інша назва – іпатки) широко поширені на Оркнейських і Шетландських островах (unsplash.com)

Фото: На островах Шотландії також живе великий поморник. Ці птахи — серед найбільш постраждалих від спалаху грипу (wikipedia.org)

Очікується, що заборона туристам відвідувати острови повинна дати морським птахам найкращі шанси на виживання і відновлення. Туристи можуть поширювати вірус через своє взуття, що піддає птахів ще більшому ризику.

Випадки пташиного грипу були зареєстровані на великій території Шотландії: на Шетландських, Оркнейських островах, зовнішніх і внутрішніх Гебридських островах, Хайленді, Абердинширі, Ангусі, Файфі, Східному Лотіані.

Заступник директора Департаменту NatureScot з природи та зміни клімату Ейлін Стюарт сказала, що заборона туристам відвідувати ці популярні локації була "непростим рішенням".

"Багато які з наших шотландських островів є притулком для популяцій птахів міжнародного значення. Оскільки криза пташиного грипу розвивається так швидко, ми повинні реагувати, щоб зменшити поширення цього небезпечного захворювання", — зазначила вона.

Нагадавши, у Єгипті послабили заборону на вуличну фотозйомку після скарг туристів.

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