Туристам із РФ можуть закрити в'їзд до ЄС. Хто підтримав заборону на видачу віз

В ЄС можуть припинити пускати туристів із Росії. Із закликом припинити видачу таких віз громадянам РФ виступають глави урядів європейських країн.

Зазначається, що неправильно дозволяти росіянам подорожувати країнами ЄС в той час, як їхня країна веде жорстоку загарбницьку війну в Європі.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни останнім часом перестали видавати візи росіянам.

"Пора припинити туризм із Росії"

Днями два прем'єр-міністри балтійських держав закликали співтовариство зупинити туризм із Росії. Через їхні кордони росіяни з шенгенськими візами масово їдуть на відпочинок в інші країни Європи.

9 серпня таку заяву опублікувала у Twitter прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи - це привілей, а не право людини. Авіаподорожі з Росією зараз закриті. Це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії - Фінляндія, Естонія і Латвія. Пора припиняти туризм із Росії вже зараз", - написала глава уряду.

Фото: Вокзал у Гельсінкі, Фінляндія (unsplash.com/don-fontijn)

Напередодні таку ж позицію висловила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Про це писало видання Yle.

Вона сподівається, що країни ЄС разом вирішать це питання, адже перетнути кордон Фінляндії можна за візою будь-якої країни Шенгенської угоди.

"Неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами", - зазначила Санна Марін.

Кордон Росії відкрився для туристів у липні після закінчення карантину.

Хоча пересування росіян обговорювалося на самітах ЄС з весни, але через коронавірусні обмеження поїздки туристів з РФ не були такими масовими.

Наприкінці липня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що відомство збирається підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів.

На думку прем'єра Фінляндії, обговорення має бути продовжено в Європейській Раді.

"Я вважаю, що на наступних засіданнях Ради Європи це питання підніметься ще більш гостро. Моя особиста позиція полягає в тому, що туризм повинен бути обмежений", - сказала глава уряду.

Поки ж Фінляндія планує вжити заходів сама, ускладнивши отримання туристичних віз, залишивши сімейні, навчальні та робочі візи.

Фото: Туристи в Ніцці у Франції (unsplash.com/paul-rysz)

Які країни почали скасовувати видачу віз росіянам

Болгарія - після появи інформації про зупинку видачі віз туристам і власникам нерухомості з РФ на невизначений термін з 5 серпня, МЗС країни уточнило: прийом документів не припинений, а затягується через скорочення технічного персоналу. Пріоритет віддається надзвичайним і гуманітарним випадкам.

У групах Facebook про життя в Болгарії нововведення обговорюють так: тепер в цю країну не зможуть поїхати навіть ті, хто має тут своє житло. Податки і платежі власникам нерухомості все одно потрібно платити щорічно. Оскільки перевести гроші через банк не вийде, багато хто кинувся продавати житло за безцінь.

Фото: Відпочинок у Болгарії (unsplash.com/neven-myst)

Латвія - призупинила прийом документів на видачу віз росіянам на невизначений термін. Виняток - поїздка на похорон близького родича. Про це посольство Латвії в Росії оголосило в Twitter 4 серпня.

У деяких європейських країнах туристичні візи для росіян "не діють", для поїздки потрібна вагома причина:

Естонія - похорон;

Данія - офіційні візити;

Нідерланди - гуманітарні причини;

Чехія - для членів сім'ї громадян ЄС;

Бельгія - навчання, дослідження, робота;

Словаччина - надзвичайна необхідність і робота.

Норвегія хоч і не скасовувала видачу туристичних віз, але терміни розгляду заяв збільшила до 45 днів.

Нагадаємо, ми писали, як війна в Україні вплинула на туризм у сусідніх країнах.