Переїзд до Туреччини. Як авіалінії з Росії хочуть обійти санкції

Після "переїзду" компанії знову зможуть орендувати літаки та отримати запчастини

Деякі російські авіакомпанії розглядають переїзд до Туреччини. Це дасть їм можливість орендувати нові літаки та отримати доступ до ремонтних робіт. Таким чином вони зможуть уникнути руйнівних західних санкцій, які послідували за вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Російські авіалінії виношують план ухилення від санкцій шляхом перебазування до "дружніх" країн. Зокрема, до Туреччини, пише видання.

Велика компанія Pegas Touristik, якій належить Nordwind Airlines, і Anex Tourism Group (вона управляє чартерною компанією Azur Air), розглядають можливість базування нових авіакомпаній в Туреччині. За словами співрозмовників Bloomberg, знайомих з цим питанням, компанії ведуть переговори з лізинговими компаніями про оренду літаків.

На відміну від державної компанії "Аерофлот", яка літала приблизно в 56 країн до вторгнення в Україну, Azur Air і Nordwind в основному доставляють російських відпочивальників по суто туристичних напрямках.

Фото: Airbus A321-200 авіакомпанії Nordwind Airlines (wikipedia.org)

Обидві компанії базуються в Росії, але є частиною великих туристичних компаній, контрольованих турецькими бізнесменами. Перевізники не піддавалися індивідуальним санкціям, тому формально не порушать правила, зазначили джерела видання.

Санкції ЄС змусили лізингові компанії, які в основному базуються в Ірландії, припинити оренду літаків авіакомпаніям в Росії. Також літакам з РФ заборонили літати в європейському повітряному просторі. Росія вже відкрито відмовилася повернути літаки лізингодавцям.

Де можуть базуватися літаки в Туреччині

За словами одного з джерел Bloomberg, Anex може розмістити новий підрозділ в Анталії, головному транспортному вузлі на південному узбережжі Туреччини. Там планують розташувати парк вузькофюзеляжних і широкофюзеляжних літаків Boeing Co.

Група веде переговори з кількома орендодавцями, включаючи Dubai Aerospace Enterprise і Aviation Capital Group, а також AerCap Holdings і Boeing Capital Corp. Pegas може запустити авіакомпанію під назвою Southwind. Нові перевізники можуть почати роботу вже цього літа.

Anex також розглядає можливість використання існуючої ліцензії перевізника для початку операцій і веде переговори з чартерною авіакомпанією Tailwind, сказало одне з джерел. Pegas також розглядає Вірменію як місце для розміщення нової авіакомпанії.

Фото: Boeing 757-200 у лівреї Air Azur (wikipedia.org)

За словами представників сфери, попит на авіамаршрути до Туреччини "набагато перевищує пропозицію". Справа ще й у тому, Turkish Airlines не отримала всі слоти, які запросила у російської авіаційної влади.

Згідно з даними сайту planespotters.net, до російського вторгнення в Україну парк Azur Air складався з 34 літаків Boeing. У Nordwind було 28 літаків, у тому числі Airbus se і Boeing.

Що дасть компаніям "релокейт" до Туреччини

"Цей мерзенний план повинен викликати міжнародне презирство", — вважавши Американський авіаексперт і мандрівник Метью Клінт.

"Створюючи нові дочірні компанії або абсолютно нові авіакомпанії в Туреччині, вони можуть орендувати нові літаки, отримати доступ до запасних запчастин і виконати технічне обслуговування відповідно до міжнародних стандартів ведення обліку", — пояснює блогер.

Потім ці літаки можна було б використовувати для перевезення росіян не тільки між Туреччиною і Російською Федерацією, а й на внутрішніх рейсах всередині Росії та до інших "дружніх" країн, де ризик арешту літаків зведений до нуля.

В цей час російським перевізникам доводиться жорстко обмежувати авіаперевезення навіть в лояльні до них країни, побоюючись конфіскації літаків.

Фото: Туреччина може скористатися ситуацією і збільшити кількість рейсів до Росії - блогер (unsplash.com)

"Але почекайте. Хіба Захід не бачить і не розуміє це? Звичайно. Однак ситуацію ускладнює Туреччина, член НАТО. Ембарго і санкції не так ефективні, коли вона мовчки дозволяє російським компаніям уникнути покарання. Не чекайте, що Туреччина буде заважати. Сьогодні авторитарний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приймає венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, відносини між Туреччиною і Росією залишаються тісними", — нагадує він.

Економіка Туреччини значно залежить від туристів і бізнесменів з Росії. Метью Клінт побоюється, що країна може скористатися ситуацією і збільшити кількість рейсів до Росії, "розстеливши червону килимову доріжку для російських туристів, які опинилися в інших країнах персонами нон-грата".

Клінт висловив надію, що в міру появи додаткової інформації західні країни скористаються своїм впливом, "щоб припинити очевидний прийом, спрямований на ухилення від санкцій".

"Навіть думка про створення нових авіакомпаній для обходу санкцій здається мені образою з боку Туреччини по відношенню до України, на яку чекає важка битва за захист своєї батьківщини від незаконної, нелогічної, ірраціональної війни, яку веде Путін", — підкреслює блогер.

Нагадаємо, раніше ще одній авіакомпанії з РФ заборонили літати в ЄС.

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