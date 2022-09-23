Цены взлетели до небес. Сколько стоят продукты в супермаркетах Германии

Цены на продукты питания в Германии растут на фоне войны в Украине и общей инфляции. Базовая продуктовая корзина подорожала на 16,6% по сравнению с прошлым годом.

К каким ценам готовиться украинским беженцам в Германии и сколько стоят основные продукты в супермаркетах страны, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Focus Online.

Основные продукты подорожали на больше чем 20% за год

Статистика свидетельствует, что рост цен усиливается шестой месяц подряд. Некоторые продукты стали дороже почти в два раза.

Существенно подорожали пищевые жиры и масла (+44,5%), а также молочные продукты и яйца (+26,8%). Заметно выросли потребительские цены также на мясо и мясопродукты (+18,6%) и на хлеб и крупяные изделия (+17,1%).

Больше всего цены выросли на такие продукты:

растительное масло – на 81%;

сливочное масло – на 49%;

молоко – на 36,9%;

мука – на 34,2%;

куриное мясо – на 29,7%;

красное мясо, сыры и фрукты – более, чем на 20%.

Фото: Цены растут шестой месяц подряд (pixabay.com)

Цены на молочные продукты взлетели до небес

Текущая цена производителей на молоко может стать основной причиной роста цен в супермаркетах в ближайшие недели. В сентябре молочные заводы стали закупать молоко по 60 центов за литр, тогда как в июне цена была на 10 центов ниже. Об этом свидетельствуют официальные данные Central Milk Market Reporting (ZMB).

Текущая динамика цен показывает, что подорожание молочных продуктов может произойти в ближайшие дни и недели.

Обычно цены на молоко менялись раз в полгода. Из-за сложной ситуации в экономике это стало происходить чаще. От цены на молоко будет зависеть стоимость масла, йогурта, сыр и другие молочных продуктов.

Уже сейчас потребителям в Германии приходится платить более 3,49 евро за фирменное сливочное масло. Ирландское масло Kerrygold достигло пика в 3,59 евро в супермаркетах в начале сентября.

Эксперты отрасли считают, что цена на масло легко преодолеет отметку в 3,60 евро из-за спроса на выпечку к Рождеству, но вряд ли оно будет стоить больше 4 евро.

Несколько дней назад повсеместно подорожали йогурты. За популярные виды приходится платить на 30% больше. "Мягкий йогурт" в 500-граммовой баночке подорожал с 75 до 95 центов в Aldi Sud. В Edeka чашка от Gut&Billig теперь стоит 99 центов.

Фото: Базовые продукты питания в Германии становятся все менее доступными (gettyimages.com)

Средние цены в супермаркетах Германии в августе

Согласно исследованию Focus Online, с марта по август 2022 года цены на базовые продукты изменились так:

Кофе (молотый, растворимый) с 3,99 евро до 4,99 евро.

Кукурузные хлопья (500 г) с 1,09 евро до 1,39 евро.

Мюсли (цельнозерновые, 1 кг) с 1,09 евро до 1,39 евро.

Джем (вишневый, банка 450 г) с 1,19 евро до 1,39 евро.

Спагетти (500 г) с 0,75 евро до 0,89 евро.

Сливочное масло (250 г) с 1,99 евро до 2,29 евро.

Молоко (1 л, 3,5% жирности) с 0,88 евро до 1,09 евро.

Минеральная вода (1,5 л) с 0,19 евро до 0,25 евро.

Сыр (300 г) с 1,99 евро 2,49 евро.

Чай (черный, пакетированный, мятный, 25 пакетиков) с 0,59 евро до 0,65 евро.

Рис (басмати, 1 кг) с 1,99 евро до 2,49 евро.

Чипсы (паприка, 300 г) с 0,89 евро до 1,19 евро.

Туалетная бумага (три слоя, десять рулонов) с 2,95 евро до 3,75 евро.

В эти дни в сентябре в супермаркетах такие цены: 10 яиц стоят 2,29 евро, сладкий творог (творожная масса) – 4,60 евро/кг, варено-копченая колбаса – 11 евро/кг, копченый лосось – 20 евро/кг, мясная нарезка – 11-29 евро/кг, свежая говядина – от 10 евро/кг, куриное филе – от 9,5 евро/кг. Свежий хлеб – от 2 евро/кг, макароны – от 1,9 евро/кг по акции.

Напомним, мы писали, как будут зимовать беженцы в переполненной Германии.