Цены взлетели до небес. Сколько стоят продукты в супермаркетах Германии

Цены на продукты питания в Германии растут на фоне войны в Украине и общей инфляции. Базовая продуктовая корзина подорожала на 16,6% по сравнению с прошлым годом.
К каким ценам готовиться украинским беженцам в Германии и сколько стоят основные продукты в супермаркетах страны, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Focus Online.
Статистика свидетельствует, что рост цен усиливается шестой месяц подряд. Некоторые продукты стали дороже почти в два раза.
Существенно подорожали пищевые жиры и масла (+44,5%), а также молочные продукты и яйца (+26,8%). Заметно выросли потребительские цены также на мясо и мясопродукты (+18,6%) и на хлеб и крупяные изделия (+17,1%).
Больше всего цены выросли на такие продукты:
Фото: Цены растут шестой месяц подряд (pixabay.com)
Текущая цена производителей на молоко может стать основной причиной роста цен в супермаркетах в ближайшие недели. В сентябре молочные заводы стали закупать молоко по 60 центов за литр, тогда как в июне цена была на 10 центов ниже. Об этом свидетельствуют официальные данные Central Milk Market Reporting (ZMB).
Текущая динамика цен показывает, что подорожание молочных продуктов может произойти в ближайшие дни и недели.
Обычно цены на молоко менялись раз в полгода. Из-за сложной ситуации в экономике это стало происходить чаще. От цены на молоко будет зависеть стоимость масла, йогурта, сыр и другие молочных продуктов.
Уже сейчас потребителям в Германии приходится платить более 3,49 евро за фирменное сливочное масло. Ирландское масло Kerrygold достигло пика в 3,59 евро в супермаркетах в начале сентября.
Эксперты отрасли считают, что цена на масло легко преодолеет отметку в 3,60 евро из-за спроса на выпечку к Рождеству, но вряд ли оно будет стоить больше 4 евро.
Несколько дней назад повсеместно подорожали йогурты. За популярные виды приходится платить на 30% больше. "Мягкий йогурт" в 500-граммовой баночке подорожал с 75 до 95 центов в Aldi Sud. В Edeka чашка от Gut&Billig теперь стоит 99 центов.
Фото: Базовые продукты питания в Германии становятся все менее доступными (gettyimages.com)
Согласно исследованию Focus Online, с марта по август 2022 года цены на базовые продукты изменились так:
В эти дни в сентябре в супермаркетах такие цены: 10 яиц стоят 2,29 евро, сладкий творог (творожная масса) – 4,60 евро/кг, варено-копченая колбаса – 11 евро/кг, копченый лосось – 20 евро/кг, мясная нарезка – 11-29 евро/кг, свежая говядина – от 10 евро/кг, куриное филе – от 9,5 евро/кг. Свежий хлеб – от 2 евро/кг, макароны – от 1,9 евро/кг по акции.
Напомним, мы писали, как будут зимовать беженцы в переполненной Германии.