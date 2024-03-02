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Топ-10 городов ЕС, где легче всего найти хорошую работу

Фото: Собеседование на работу (freepikcom)
Автор: Ольга Маджумдар

Выбор города в ЕС часто зависит от перспектив трудоустройства. Ведь возможность иметь хорошие доходы – один из важнейших показателей качества жизни.

Жители каких городов сталкиваются с наименьшими трудностями с трудоустройством и куда не стоит отправляться в поиске работы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Легче всего найти работу – на севере и западе Европы

Последний отчет о качестве жизни в европейских городах, опубликованный Европейской комиссией, показал, что больше всего возможностей найти хорошую работу – в северных и западных странах Европы.

В этом опросе только один из четырех жителей городов южных европейских стран считал, что там легко найти работу. В то же время, так считают половина людей в городах западных (53%) и северных стран ЕС (55%). В городах восточных стран ЕС менее половины жителей считают, что там легко трудоустроиться с хорошими условиями.

За пределами ЕС, в городах Британии и стран ЕАСТ, доля жителей, довольных наличием работы, составляет 54%, тогда как в городах западных Балкан и Турции только 38% и 46% людей соответственно считают, что там легко трудоустроиться.

Фото: Работа в офисе (unsplash.com)

В отчете отмечается, что города обычно предлагают более специализированную и высокооплачиваемую работу по сравнению с сельской местностью, но легкость поиска работы среди горожан значительно отличается даже в пределах одной страны.

В каких городах наибольшие шансы на трудоустройство, а где – самые низкие

В тройке городов, где жителям легче всего устроиться на хорошую работу – Прага, Клуж-Напока и Мюнхен. Наименьшие шансы на хорошее трудоустройство в Палермо, Неаполе (Италия) и Овейдо (Испания).

В целом рейтинг городов с самым легким трудоустройством такой:

  1. Прага (Чехия) – 79%;
  2. Клуж-Напока (Румыния) – 73%;
  3. Мюнхен (Германия) – 72%;
  4. Братислава (Словакия) – 72%;
  5. Гамбург (Германия) – 71%;
  6. Осло (Норвегия) – 69%;
  7. Стокгольм (Швеция) – 68%;
  8. Варшава (Польша) – 66%;
  9. София (Болгария) – 65%;
  10. Таллин (Эстония) – 65%.

Фото: Легче всего найти работу – в Праге (pixabay.com)

В то же время в пятерку городов, где худшие шансы на трудоустройство, входят следующие: Палермо (4%), Неаполь (11%), Овейдо (16%), Турин (19%), Рим (20%). Также лишь от 21% до 24% жителей городов считают, что легко найти работу в Малаге, Афинах, Мишкольце, Барселоне, Мадриде.

Напомним, мы писали, какие европейские города признали самыми безопасными в 2023 году. Наиболее безопасно чувствуют себя жители северных стран.

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