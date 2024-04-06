Тонны грузов. Как община в Карлсруэ организовала масштабную помощь украинцам

С началом войны к помощи украинцам присоединились не только международные организации, но и украинские сообщества за рубежом. Одна из таких – немецко-украинское общество "Украинцы в Карлсруэ".

О том, как украинцы в этом городе объединили усилия для помощи соотечественникам, РБК-Украина рассказал председатель общества Виктор Сердюк.

Он родом из Крыма, из города Джанкой. Там работал преподавателем в ПТУ, принимал участие в открытии двух украинских школ. После переезда в Германию с семьей более 20 лет назад мужчина начал формировать украинскую общину.

Чем занимается украинская община в Карлсруэ

Сообщество украинцев в немецком городе Карлсруэ существует уже около 20 лет. Организация насчитывает более сотни участников. После начала войны к объединению присоединились до 300 беженцев, которые активно помогают, но официально не вступают в организацию, потому что большинство надеются вернуться домой.

"До вторжения России в Украину основной фокус организации был на культурных мероприятиях. Это все праздники украинские: Рождество, Пасха, День Независимости, День вышиванки. Все эти события мы проводили среди своих земляков, развивали культуру, встречали писателей, организовывали концерты", – рассказывает Виктор Сердюк.

Также с 2014 года в небольших объемах оказывали гуманитарную помощь Украине, иногда закупали некоторые вещи или передавали деньги. К примеру, детским приютам.

С началом войны деятельность организации сосредоточилась на непосредственной помощи Украине – отправке необходимых вещей, помощи украинским беженцам в Германии и демонстрации украинской культуры немцам.

Фото: Общество организует различные мероприятия в поддержку Украины

"Открываем украинскую культуру немцам и видим с их стороны большой интерес. Потому что до сих пор в Германии есть стереотипы об украинцах. Мы должны доносить месседж о том, что Украина – это не Россия и показывать своей культурой, кто мы", – отмечает он.

Также организация проводит демонстрации и пикеты.

В Украину отправили более 800 тонн гуманитарных грузов

Наибольшее внимание сообщество уделяет гуманитарной помощи, имея три гуманитарных склада, самый большой из которых находится непосредственно в Карлсруэ. Оттуда направили более 880 тонн гуманитарных грузов и отправили помощи в Украину более чем на 1 млн евро. В частности медицинское оборудование, пожарные системы, автомобили скорой помощи, генераторы в больницы.

На пожертвованные деньги члены сообщества закупали и передавали в Украину оборудование Starlink, станции EcoFlow, турникеты, медицинские средства. На складе работают до 200 человек – и немцы, и украинцы.

Фото: Передача гуманитарной помощи в Украину

Также организация опекает около 10 тысяч украинских беженцев.

"Если в начале войны мы еще были не так загружены работой, то потом это превратилось в лавину. Все это нуждается в тесном сотрудничестве с городом и мэрией, как в гуманитарном плане, так и в вопросах интеграции и изучения языка", – делится Виктор Сердюк.

По его словам, мэр города договорился, чтобы одна компания проспонсировала украинский культурный центр на 3 года. В большом помещении почти каждый день проходят украинские мероприятия: концерты, развлечения для детей, мастер-классы. Также – встречи с политиками, консульские услуги, интеграционные курсы, немцы рассказывают о жизни в Германии, помогают с изучением языка.

Беженцы Карлсруэ активно работают или на складе, или приобщаются к культурным мероприятиям.

"У нас есть прекрасные артисты, певцы, которые приехали. И немцев это удивляет. Это очень большая редкость, чтобы беженцы так сразу вливались в общественную жизнь. Как правило, беженцы из других стран разобщены", – рассказывает председатель организации.

Для детей работают детский сад и воскресная школа

В Карлсруэ также работают украинский детский сад и воскресная школа, открытые благодаря усилиям общины. Количество школьников постоянно увеличивается, сейчас уже около ста, так что планируется расширение школы. Также в городе уже 6 лет действуют футбольная и волейбольная команды украинской общины.

Помощь для волонтерской деятельности поступает от различных фондов и отдельных людей из Германии, Франции, Швейцарии и Нидерландов. Один немецкий бизнесмен передал медицинское оборудование в Украину на 160 тысяч евро, другой – три машины скорой помощи.

В начале войны общине было много желающих помогать, сейчас благотворителей приходится искать.

Местные жители помогают плести сетки и передают продукты

Члены общины тронуты отношением немцев и их стремлением оказать поддержку украинцам.

"У нас есть два станка, которые плетут сетки. В начале войны мы сделали сначала один станок, а сейчас уже есть вторая бригада. К нам даже немцы приходят. Когда они помогают, переживают те же эмоции, обнимаются с нами. Это разные возрастные категории: от молодежи до самых пожилых", – рассказывает Виктор Сердюк.

Еще одна местная женщина собирает женские продукты и передает украинским женщинам. Эту помощь она постоянно приносит со своей фотографией. Когда кто-то приносил немецкие медицинские средства, то немецкие медики помогали переводить бумаги на украинский язык.

"Некоторые врачи даже писали украинскими буквами пожелания. Помощь самих немцев действительно ценна. Я здесь жил уже больше 20 лет, но немцы все равно по другому открылись. Конечно, есть разные немцы, но насколько все равно сильное желание помогать. Немцы несут помощь до сих пор, хоть и меньше. Раньше мы отправляли помощь по фуре почти каждый день, а сейчас – раз в 1-2 недели", – говорит глава украинского общества.

Напомним, мы писали, как украинские беженцы обустроились в Германии. Немецкие школы посещают около 219 тысяч украинских детей.

Также мы рассказывали, как украинцы нашли работу возле Берлина без знания языка. На работу их принимали практически без знания языка.