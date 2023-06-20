Тысячи вакансий. Международные корпорации предложат работу украинским беженцам

Международные корпорации собираются взять на работу тысячи беженцев из Украины и других стран в рамках кампании помощи людям, бегущим из своих стран.

Крупные компании Amazon, Hilton и Marriott обязались трудоустроить 13800 украинцев и друших беженцев в течение следующих 3 лет, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC и euronews.com.

Накануне международного дня беженцев 20 июня более 40 корпораций объявили о планах помочь с экономической интеграцией людей, которые вынужденно оставили свои страны.

Предполагается, что 250 000 беженцев смогут стажироваться или работать в больших компаниях, а 13 680 кандидатов официально трудоустроят. Такие планы озвучили в рамках инициативы Tent Partnership for Refugees.

Наибольшую поддержку обещает компания Amazon – там возьмут на работу 5000 украинских и других беженцев в Европе. Далее следуют гостиничные сети Hilton Hotels и Marriott, которые трудоустроят по 1500 вынужденных переселенцев. Starbucks и ISS предоставят работу по 1 000 беженцев. Немного меньше планируют трудоустроить Adidas, L'Oréal, PepsiCo и Hyatt. Adecco и Microsoft также входят в число компаний, которые обещают предложить беженцам работу или поддержку в карьере.

Благотворительная организация Tent Partnership for Refugees сообщила, что большинство украинских беженцев в Европе составляют женщины и что они сталкиваются с особыми трудностями при поиске работы – от незнания местного языка до необходимости совмещать обязанности по уходу за детьми.

"Эта беспрецедентная демонстрация поддержки со стороны бизнеса по всему континенту будет иметь решающее значение для того, чтобы десятки тысяч украинцев могли обеспечить себя и своих близких в Украине", – отметила вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

После вторжения России в Украину в Европе проживают более 4 млн украинских беженцев.

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