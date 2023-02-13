Тысячи украинцев. Сколько иностранцев "попались" на нелегальном труде в Польше

В Польше количество нелегальных работников из Украины уменьшилось на 29%. В 2022 году обнаружили 7482 украинца, работавших без официального оформления.

По данным Пограничной службы Польши, тенденция к нелегальному трудоустройству идет на убыль, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Это небольшой процент по сравнению с числом беженцев, нашедших убежище и начавших работать в Польше, а также учитывая общее количество украинцев, проживающих в Польше. А это около 2,3 млн граждан Украины", – обращает внимание руководитель отдела легализации миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Всего в прошлом году в Польше "поймали" на нелегальном труде 10 705 иностранцев. В основном из таких стран: Индии, Индонезии, Турции, Грузии.

По данным польских пограничников, на 16% уменьшилось количество нелегальных работников из РФ и Беларуси.

Чаще всего нелегальную работу находили в строительстве, транспорте, производстве, гастрономии и сфере услуг.

Фото: Нелегальную работу часто находили в гастрономии (gettyimages.com)

"В Польше достаточно простой доступ к рынку труда по сравнению с другими европейскими странами. Особенно сейчас, когда граждане Украины с временной защитой могут приступить к работе без специальных разрешений. Вместо этого, желая заработать больше, люди соглашаются работать без трудового договора. Это одна из самых распространенных схем нелегального трудоустройства. В результате они могут совсем не получить зарплату или столкнуться с правовыми последствиями (штрафы и т.п.)", – предупреждает эксперт.

Напомним, мы писали, что украинцев в Польше предупредили о массовых проверках.