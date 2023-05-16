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Тысячи поставок. Раскрыта одна из схем обхода санкций российской авиацией

Фото: Самолет Boeing компании "Аэрофлот" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На днях в США арестовали организаторов схемы поставок авиазапчастей в Россию в обход санкций. Они действовали в интересах нескольких авиакомпаний.

Только в 2022 году в РФ ввезли тысячи партий деталей для западных самолетов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В Россию ввезли тысячи партий авиадеталей через третьих лиц

После вторжения России в Украину правительство США в партнерстве с 40 странами ввело санкции против РФ, которые охватили и российскую авиацию. Однако в 2022 году в Россию были отправлены тысячи партий деталей для самолетов, согласно данным российской таможни.

Данные, которые проанализировал американский агрегатор торговых данных Import Genius, показывают, что запчасти для самолетов на десятки миллионов долларов были отправлены российским авиакомпаниям "Россия", "Аэрофлот", Уральские авиалинии, S7 Airlines, Utair Aviation и "Победа".

Поставки стали возможны благодаря оранизации незаконных сетей, которые "перетасовывали" товары через ряд подставных покупателей, часто на Ближнем Востоке и в Азии.

Например, на склады "Аэрофлота" попали десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей с пометкой производства Boeing в США. Их везли в Россию через малоизвестные торговые компании, зоны свободной торговли и индустриальные парки в ОАЭ и ​​Китае.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиРосавиация