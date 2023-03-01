Тысячи евро. Украинцам в Германии приходят штрафы за скачивание фильмов

Украинские беженцы в Германии сталкиваются с необычными штрафами, достигающими 2 тысяч евро. Речь идет о скачивании фильмов из интернета.

В Германии действует закон, запрещающий загружать какую-либо интеллектуальную собственность из интернета, сообщает TRAVEL РБК-Украина . Это касается не только фильмов, но и фильмов, музыки, книг, рассказывает в TikTok блоггер с ником Sorokabiloboka.

Штраф удалось снизить до 500 евро

В Германии скачивание фильмов из интернета очень строго регулируется и даже скачивание с неизвестного сайта не гарантирует, что пользователя не найдут и не оштрафуют.

"Недавно ко мне обратился мужчина из нашего города, у которого ребенок не знал об этом правиле и скачал один фильм из интернета, чтобы потом его где-то посмотреть. Человеку пришел штраф 1700 евро", – рассказывает проживающая в Германии блоггер.

То, что у украинских беженцев большей частью нет денег, не освобождает от оплаты этого штрафа.

"Что можно сделать: попросить уменьшить этот штраф, что мы пытались сделать. Нам удалось – теперь нужно заплатить 500 евро, это уже очень хорошо", – отметила украинка.

Использование торрентов, загрузки музыки, фильмов и софта, а также просмотр фильмов является нарушением авторского права в Германии, объясняют на странице heidelberg-hilft-ukraine.de.

Законно только оформление подписки на услуги или просмотр/загрузку контента с платных сервисов, таких как Netflix, YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon и другие. Исключают только случаи, когда продукт изначально имеет бесплатную лицензию, например GNU GPL. Просмотр на бесплатных платформах запрещен.

Фото: Законно лишь оформление подписки на услуги (freepik.com)

Как в Германии узнают о скачивании из интернета

В Германии существуют специальные компании, "прочесывающие" интернет в поисках нелегальных загрузок лицензированного контента. Затем собственники прав обращаются в суд. Немецкий закон о защите авторских прав разрешает правообладателям привлекать к ответственности нарушителей авторских прав в интернете.

Провайдеры обязаны предоставить всю информацию о нарушителе юристам: IP-адреса, дату и время загрузки контента. Так можно легко установить физический адрес правонарушителя.

Сумма штрафа зависит от размера контента и того, кому принадлежат авторские права на фильм, музыку или софт. Это может быть 15 или 2000 евро. Все зависит от владельца авторского права, юридической компании/адвоката и суда, выносящего решение.

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