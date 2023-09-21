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Тысячам украинских детей в стране ЕС дадут деньги на ноутбуки: какие условия

Четверг 21 сентября 2023 13:29
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Тысячам украинских детей в стране ЕС дадут деньги на ноутбуки: какие условия Фото: Обучение детей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские дети в Словакии могут получить ваучер на 350 евро на покупку ноутбука или планшета. Проект направлен на интеграцию беженцев в образовательную систему страны.

Подать заявку на участие в программе можно до 30 сентября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта "Український учень".

Проект, начавший работу 11 августа, был рассчитан сначала олько на детей беженцев, посещающих словацкие школы. Недавно условия упростили: получить ваучеры на приобретение ноутбуков могут все дети 6-18 лет со статусом временной защиты – даже те, которые по объективным причинам не могут учиться в местной школе (заявление под честное слово).

Для того чтобы стать участником проекта и получить ваучер на 350 евро, нужно зарегистрироваться на сайте. Условием участия для тех, кто не посещает школу в Словакии, является сдача тестов:

  • дети 6-18 лет – тест по словацкому языку (уровень А1), созданный на основе утвержденного учебника словацкого языка для детей-иностранцев, "Aha, Slovenčina!". Результат не будет иметь значения для участия в проекте;
  • 15-18 лет – ІТ Fines-test (украиноязычная версия), на определение уровня цифровой грамотности.

Регистрация участников продлится до 30 сентября 2023 года. После проверки данных можно будет получить цифровой ваучер на 350 евро, с которым можно будет приобрести новый планшет или ноутбук в магазинах цифровой техники, участвующих в проекте "Український учень". Ваучеры можно использовать до 31 октября 2023 года.

Проект реализуется на средства, выделенные Евросоюзом. Участие в нем смогут принять до 20 тысяч заявителей.

Напомним, мы писали, что в Польше раздают тысячи книг на украинском языке.

Также мы рассказывали, что украинские дети в Чехии смогут изучать украинский язык в школах.

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