В Чехии пересмотрят размер выплат украинцам: какие будут суммы

В Чехии предлагают изменить суммы и правила выплаты гуманитарной помощи беженцам. Правки к закону "lex Ukraine" предложило Министерство труда.

Новые выплаты будут соответствовать прожиточному минимуму, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ceskenoviny.cz.

Гуманитарное пособие для украинцев в 2022 году составляет 5000 крон. На него имеют право беженцы без бесплатного жилья с питанием. Эту сумму платят за месяц, в течение которого украинцы получили визу защиты. При необходимости такое пособие можно получать еще 5 месяцев, после чего выплаты уменьшатся до прожиточного минимума.

"С первого месяца гуманитарное пособие будет привязано к размеру прожиточного минимума, который соответствует сумме, необходимой для обеспечения предметов первой необходимости", – говорится в объяснении Минтруда.

Прожиточный минимум увеличивается с января. Это значит, что гуманитарное пособие для взрослых должно составлять 4860 крон, а для детей – 3490 крон.

Для пожилых людей и людей с инвалидностью поддержка должна быть в 1,5 раза выше минимума. То есть, люди от 65 лет и взрослые с ограниченными возможностями должны получать 7290 крон, а дети с инвалидностью – 5235 крон.

Фото: Беженцы без жилья получают 5000 крон в месяц (gettyimages.com)

Беженцы, чей доход не достигает даже суммы гуманитарной помощи, могли бы получить поддержку от государства. Один взрослый должен иметь заработка или пенсии менее 4860 крон в месяц, а мать с двумя детьми – меньше 11840 крон. Оценивать будут как зарплату в Чехии, так и доходы и выплаты в Украине. При этом чешские жилищные субсидии или деньги из фонда ЮНИСЕФ не будут учитываться.

Если через полгода беженец не сможет выйти на работу, с 7 месяца гуманитарная помощь будет выплачиваться в размере минимума для выживания – 3130 крон.

По данным министерства, число тех, кто получает пособия в Чехии, постепенно сокращается, зато увеличилось количество работающих людей с визами защиты.

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