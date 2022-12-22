Наравне с гражданами ЕС. Какие страны предоставляют украинцам бесплатные медуслуги

Что нужно знать о медицинском страховании беженцев в Европе – подробнее в материале.

Оформление страховки до начала полномасштабного вторжения было обязательным элементом в подготовке к путешествиям за границу. Однако после нападения России тысячи людей начали массово выезжать и стояли в очередях, и такой пункт как медстраховка мало кого интересовал. Медицинское страхование может значительно упростить вашу жизнь, поскольку без нее цены за предоставленные услуги в Европе в разы дороже украинских.

Специально для TRAVEL РБК-Украина юрист компании Stron Legal Карина Клименко рассказывает, что нужно знать о страховке в некоторых популярных среди украинцев странах ЕС.

Какие услуги покрывает медицинское страхование в ЕС

В большинстве стран ЕС после получения статуса временной защиты для украинцев автоматически предусматривается бесплатное медицинское страхование. В частности, в Польше, Словакии, Словении, Румынии, Франции и Германии.

Страхование в ЕС обычно покрывает расходы на следующие услуги:

медицинский осмотр, лечение и медикаменты;

обследование;

услуги стоматолога (но не все виды лечения: нужно уточнять в страховой);

очки (Франция);

психологическую и медицинскую помощь;

экстренную медицинскую помощь.

Германия. Медуслуги для семьи и кассы страхования

В Германии можно найти множество разнообразных касс больничного страхования. Они делятся на два типа:

государственные (gesetzliche Krankenkassen); частные (private Krankenkassen).

Чтобы получить страхование, нужно обратиться в центр занятости – Jobcenter, а пенсионерам в социальную службу – Sozialamt.

Фото: Размер страхового взноса в Германии зависит от вашего дохода. Чем больше доход, тем они выше (unsplash.com)

Когда человек в Германии получает работу и становится самостоятельным, то платит налоги со своей заработной платы: оттуда автоматически снимаются средства на медицинское страхование. Размер взноса зависит от вашего дохода. Чем больше доход, тем больше взносы.

Люди с небольшими доходами смогут также оплачивать страховку. Одна из дополнительных опций государственных касс больничного страхования состоит в том, что при определенных условиях вашей страховкой могут воспользоваться члены вашей семьи – жена или муж и дети.

Что касается частных страховок, то здесь есть ряд ограничений. Не все лица могут получить данный тип страхования, а только представители определенных профессий (госслужащие, самозанятые лица, студенты), а также наемные работники с высоким доходом.

Франция и Словения

В Словении и Франции действует система обязательного медицинского страхования и для временно перемещенных лиц из Украины она оплачивается государством. Во Франции после получения справки на временное место жительства получить страхование можно двумя способами: отправив письмо в префектуру в электронном варианте или обратиться в любой медицинский центр с пакетом документов (справка о статусе временно перемещенного лица, загранпаспорт и прописка).

Страхование в Румынии

В Румынии в течение 90 дней почти все медицинские услуги бесплатны, однако в дальнейшем бесплатный страховой полис можно получить только после оформления документов или самостоятельно его оплатить.

Фото: Для украинцев почти все медуслуги в Румынии бесплатны 90 дней (Getty Images)

Словакия. Неотложная помощь для беженцев

В Словакии для тех, кто подал заявку на получение статуса временной защиты, претендуют на неотложную помощь, а также ту, которую врач рекомендует во время осмотра. Для украинцев, уже имеющих соответствующий статус, автоматически предоставляется право на те же безвозмездные медицинские услуги, что и гражданам страны (нужно иметь при себе справку о временной защите и паспорт).

Польша. Медицинская помощь на всех уровнях

Что касается Польши, то государство предоставляет украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях. Для этого необходимо получить статус беженца или статус временной защиты, а также PESEL (идентификационный номер).

Медицинское страхование включает в себя базовую помощь – визиты к семейным врачам, вызов "скорой", специализированная амбулаторная помощь, диагностические исследования (по направлению врача), лечение в стационаре, психиатрическое лечение, реабилитация (кроме курортов), стоматологические услуги.

Фото: Польша предоставляет украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях (Getty Images)

Также предоставляется право на получение прививки согласно польской программе профилактических прививок и бесплатное ведение беременности, роды и уход за новорожденным в медицинских учреждениях Польши, заключивших контракт с NFZ.

Если вы едете за границу и планируете получить статус временной защиты или беженца, вы можете претендовать на бесплатное медицинское страхование от той или иной страны. Однако вы всегда можете оформить страхование и в Украине выбрав соответствующий страховой полис в один клик, нужно выбрать компанию и услуги.

Напомним, мы писали, как украинцам в Польше получить деньги на лечение.

Также украинцы, вынужденно проживающие за границей из-за войны, интересуются медицинскими услугами дома. Они часто едут из-за границы домой за лечением.