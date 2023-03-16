"Теперь боюсь что-то заказывать". Украинки жалуются почту Британии: причины

Украинские беженцы в Британии жалуются на работу почтовых сервисов. Чаще всего – на потерю посылок во время доставки и отсутствие коммуникации с клиентами.

С какими проблемами в связи с почтой сталкиваются украинцы в Британии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на блог "Украинка в Великобритании", который ведет киевлянка Лидия Виноградная.

Почтовые сервисы в Британии и отзывы о них

Лидия Виноградная пишет, что не очень довольна доставкой посылок в Британии. Она приводит свой опыт пользования услугами почтовых сервисов.

"Amazon – проблем вообще ни разу не было. Доставляют, оставляют, фото прилагают. Знаю, что бывает, когда доставляют по чужому адресу, но обычно соседи тут друг-другу приносят или в фейсбуке часто вижу объявление: "Посмотрите, чья дверь на фото – наша посылка у вас, отдайте ее нам, пожалуйста".

Royal Mail – с ними сложнее, они никогда не оставляют посылку в Safe Place (мы специально выставили такой черный бак на улицу, куда просим оставить посылки. Но почтальоны считают, что это место совсем не безопасное, поэтому посылку не доставляют. Они везут ее на главный склад и туда приходится ехать минут 15 в одну сторону. Не очень удобно.

Evri – это вообще "что попало". Я обычно в случаях этой доставки прошу доставить в pick up point. Обычно они находятся в магазинах. Как-то раз купила шампуни, но их решили отправить все двумя посылками. Первую я получила, а вторую не успела, потому что была в поездке. Прихожу за посылкой – а они говорят, что ее нет", – рассказывает украинка.

"DPD – ничего не могу про них сказать, я как-то на них не попадала. Но по слухам по качеству доставки тоже "не але", – пишет она.

Фото: Посылки часто оставляют у порога (unsplash.com/ben-wicks)

"Из 10 посылок 4 потерялось" – на какую почту жалуются беженцы

Лидия Виноградная делится историей своей подписчицы о том, как потеряли ее посылку.

"Меня всегда удивляло, как курьеры оставляют посылки у дверей. Столкнулись теперь с ситуацией здесь: заказали товар в Jd, недешевый – 45 фунтов, доставка Evri, нас дома не было. Пришло письмо, что товар доставлен, приложили фото посылки в руке, даже не на фоне улицы. Но посылку мы не нашли, куда ее доставили – непонятно. Мы писали отзывы, пытались связаться – не удалось: у них даже нет такой формы связи. Никто не разбирается, написали: "Считайте ваш товар потерянным".

После этого девушка скачала приложение Evri, выбрала безопасное место на заднем дворе, но работники все также оставляют посылки на пороге.

"Даже не ждут проверить, есть ли кто-то дома. Теперь боюсь каждый раз что-то заказывать", – говорит украинка.

В комментариях другие беженки также делятся опытом пользования почтовыми сервисами в этой стране.

"Royal mail – это ужас! Из 10 отправленных писем и посылок у меня 4 потерялось. Часто возвращают посылки, отправленные в Европу. Оператор на почте неправильно указал посткод на посылку в Канаду, теперь не знаю где искать. Сервис ужасен. В "Роял мейл" никто ни за что не отвечает, мол: "Пишите иск, что посылка потеряна" и они, возможно, компенсируют. Но искать вашу посылку никто не будет", – жалуется наша соотечественница.

Также она рассказала, что имела неприятный опыт с доставкой TNT. Удостоверение BRP доставили в гостиницу, сфотографировали рецепцию как подтверждение. Однако документ пропал.

Напомним, мы писали, почему украинские беженцы в Швейцарии должны продать свои автомобили.