Такси в Варшаве: сколько стоят поездки и как заказать машину

Варшава – город, в который украинцы нередко ездят во время путешествий по Польше или в другие страны. Для передвижения по польской столице удобно пользоваться услугами такси, но можно попасть на нелегальных перевозчиков.

Что нужно знать об особенностях польского такси и ценах на поездки, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Сколько стоят услуги перевозчиков в Варшаве

Поскольку Варшава является большим туристическим центром, услуги на такси там выше, чем в других польских городах. Пассажиры могут найти как государственных, так и частных перевозчиков. Также возле вокзалов и гостиниц есть немало нелегальных перевозчиков, которые нередко имеют завышенные цены.

В городе действуют следующие цены на поездки в такси:

посадка – 7-8 злотых (71-81 грн);

цена за километр по городу днем (8:00-22:00) – 3 злотых (31 грн);

цена за километр по городу ночью, по выходным и праздничным дням– 6 злотых (61 грн);

цена за городом в будни – 6 злотых (61 грн);

по выходным, праздникам и ночью – 9 злотых (91 грн);

ожидание может обойтись в 40 злотых (410 грн) в час;

предварительное бронирование – 50 злотых (510 грн).

По прогнозам польских экспертов, в скором времени цены на такси могут вырасти до 50%. Это связано с тем, что с 17 июня 2024 года каждый водитель, осуществляющий пассажирские перевозки, будет обязан иметь польские водительские права. Это "отсеет" часть водителей-иностранцев.

Требования к службам такси в Польше ужесточились

В прошлом году в Польше на законодательном уровне были введены новые стандарты в сфере безопасности пассажирских перевозок, которые осуществляют службы такси. Нормы касаются преимущественно компаний-посредников, предоставляющих услуги через мобильные приложения, привлекая независимых водителей.

Если раньше во время найма водителя компания могла заключить договора онлайн, то теперь служба такси должна физически проверять человека и его документы: удостоверение личности и водительские права.

Также каждый кандидат в водители до начала работы в сервисе должен будет лично явиться в офис службы такси, а там его должны сфотографировать, взять пакет документов, проверить квалификацию и отсутствие судимости.

Фото: Известный сервис такси в Польше (gettyimages.com)

Самые популярные сервисы такси в Варшаве.

Чтобы получить гарантированный сервис и совершить безопасную поездку в незнакомом городе, следует пользоваться службами такси, которым доверяют местные жители. В Варшаве самые популярные сервисы заказа автомобиля такие:

City Warsaw (+48 22 848 88 88);

Express Taxi (+48 22 877 08 08);

Prestige Taxi (+48 22 866 66 66);

Super Taxi (+48 63 242 29 96);

Merc Taxi (+48 22 677 77 77).

Также удобно пользоваться заказом такси, загрузив мобильные приложения соответствующих служб:

Uber;

Bolt/Taxify;

Free Now/MyTaxi;

iTaxi;

OptiTaxi;

Polska Sieć Taxi 19123;

Sawa Taxi Warszawa.

Фото: Такси в Варшаве (pixabay.com)

Что нужно знать об особенностях такси в Польше

Пассажирам следует знать об особенностях поездок в такси в Польше. За некоторые услуги – например, перевозки багажа или поездки за пределы города – могут применяться отдельная оплата.

Водители могут отказаться везти больше пассажиров, чем предусмотрено мест, что может быть проблемой для семей с детьми.

В больших городах для такси есть специальные полосы. Это помогает быстро добраться до нужного места без пробок. Но следует знать, что в некоторых месяцах действует запрет останавливаться для посадки и высадки пассажиров.

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