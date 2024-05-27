Такси в Варшаве: сколько стоят поездки и как заказать машину
Варшава – город, в который украинцы нередко ездят во время путешествий по Польше или в другие страны. Для передвижения по польской столице удобно пользоваться услугами такси, но можно попасть на нелегальных перевозчиков.
Что нужно знать об особенностях польского такси и ценах на поездки, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.
Сколько стоят услуги перевозчиков в Варшаве
Поскольку Варшава является большим туристическим центром, услуги на такси там выше, чем в других польских городах. Пассажиры могут найти как государственных, так и частных перевозчиков. Также возле вокзалов и гостиниц есть немало нелегальных перевозчиков, которые нередко имеют завышенные цены.
В городе действуют следующие цены на поездки в такси:
- посадка – 7-8 злотых (71-81 грн);
- цена за километр по городу днем (8:00-22:00) – 3 злотых (31 грн);
- цена за километр по городу ночью, по выходным и праздничным дням– 6 злотых (61 грн);
- цена за городом в будни – 6 злотых (61 грн);
- по выходным, праздникам и ночью – 9 злотых (91 грн);
- ожидание может обойтись в 40 злотых (410 грн) в час;
- предварительное бронирование – 50 злотых (510 грн).
По прогнозам польских экспертов, в скором времени цены на такси могут вырасти до 50%. Это связано с тем, что с 17 июня 2024 года каждый водитель, осуществляющий пассажирские перевозки, будет обязан иметь польские водительские права. Это "отсеет" часть водителей-иностранцев.
Требования к службам такси в Польше ужесточились
В прошлом году в Польше на законодательном уровне были введены новые стандарты в сфере безопасности пассажирских перевозок, которые осуществляют службы такси. Нормы касаются преимущественно компаний-посредников, предоставляющих услуги через мобильные приложения, привлекая независимых водителей.
Если раньше во время найма водителя компания могла заключить договора онлайн, то теперь служба такси должна физически проверять человека и его документы: удостоверение личности и водительские права.
Также каждый кандидат в водители до начала работы в сервисе должен будет лично явиться в офис службы такси, а там его должны сфотографировать, взять пакет документов, проверить квалификацию и отсутствие судимости.
Фото: Известный сервис такси в Польше (gettyimages.com)
Самые популярные сервисы такси в Варшаве.
Чтобы получить гарантированный сервис и совершить безопасную поездку в незнакомом городе, следует пользоваться службами такси, которым доверяют местные жители. В Варшаве самые популярные сервисы заказа автомобиля такие:
- City Warsaw (+48 22 848 88 88);
- Express Taxi (+48 22 877 08 08);
- Prestige Taxi (+48 22 866 66 66);
- Super Taxi (+48 63 242 29 96);
- Merc Taxi (+48 22 677 77 77).
Также удобно пользоваться заказом такси, загрузив мобильные приложения соответствующих служб:
- Uber;
- Bolt/Taxify;
- Free Now/MyTaxi;
- iTaxi;
- OptiTaxi;
- Polska Sieć Taxi 19123;
- Sawa Taxi Warszawa.
Фото: Такси в Варшаве (pixabay.com)
Что нужно знать об особенностях такси в Польше
Пассажирам следует знать об особенностях поездок в такси в Польше. За некоторые услуги – например, перевозки багажа или поездки за пределы города – могут применяться отдельная оплата.
Водители могут отказаться везти больше пассажиров, чем предусмотрено мест, что может быть проблемой для семей с детьми.
В больших городах для такси есть специальные полосы. Это помогает быстро добраться до нужного места без пробок. Но следует знать, что в некоторых месяцах действует запрет останавливаться для посадки и высадки пассажиров.
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