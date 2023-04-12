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Таких санкций еще не было. Российский пилот рассказал о состоянии авиации РФ

Фото: Российский самолет в аэропорту (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Российские авиакомпании оказались без запчастей к западным самолетам из-за санкций. Теперь детали завозят через третьи страны, часть из них неоригинальные.

О том, в каком состоянии очутилась российская гражданская авиация, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

О происходящем с российскими авиакомпаниями рассказал известный российский пилот Андрей Литвинов в интервью одному из youtube-каналов.

"Как-то выкручиваемся, через какие-то третьи страны договариваются, запчасти приходят. Не могу сказать откуда, но они дороже, потому что увеличена логистика поставок. Это отражается на стоимости и сроках поставки", – рассказал он.

По словам летчика, часть запчастей, получаемых перевозчиками, неоригинальные, но их использование разрешили Минтранс России и Росавиация.

"Тех санкций, с которыми столкнулась российская гражданская авиация, не было, пожалуй, никогда и нигде. Ну, разве что Иран под санкциями больше 40 лет", – заметил пилот.

По его мнению, ситуация двух стран отличается. Иранские перевозчики эксплуатируют старые лайнеры, в то время как российские авиакомпании используют более современные самолеты с электроникой, которую в случае поломки необходимо менять блоками.

Фото: Заменить западные самолеты своими в РФ смогут не скоро (pixabay.com)

Андрей Литвинов сомневается, что Россия сможет заменить западные самолеты Airbus и Boeing самолетами собственного производства.

"Говорят, утроим производство. Выпускали три самолета Ту-214 в год на казанском заводе, а будут выпускать 10", – объясняет пилот.

По его словам, даже если предположить, что в Казани могут выпускать 20 самолетов в год, это не поможет заменить 700-900 авиалайнеров западного производства.

"Если они выпускают 20 самолетов в год, то чтобы выпустить количество эксплуатируемых на сегодняшний день самолетов, понадобится 30 лет. А на чем мы будем 30 лет летать?", – отмечает летчик.

Литвинов добавляет, что старые советские заводы разрушены, а для создания новых предприятий и подготовки новых специалистов понадобятся время и деньги.

Напомним, мы писали, что в России задумали делать копии деталей к зарубежным самолетам.

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