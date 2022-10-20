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Соседи Украины. Какие страны попали в рейтинг самых безопасных в мире

Фото: Киев во время войны (unsplash.com/maksym-pozniak-haraburda)
Автор: Ольга Маджумдар

В ежегодном рейтинге безопасности стран Global Risk Assessment Украина признана экстремально опасной наравне с Сирией и Афганистаном. Причина – активные военные действия.

Однако многие соседние страны, которые украинцы выбирают для временного прибежища наоборот оказались максимально безопасными, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Global Guardian.

На опубликованной карте Украина единственная в Европе отмечена бордовым цветом, который обозначает экстремальный уровень рисков. Такой же рейтинг у стран, которые из-за военных конфликтов или высокого уровня преступности на протяжении многих лет считаются самыми опасными для посещения: Афганистана, Сирии, Ливии, ЦАР, Йемен, Сомали, Буркина-Фасо.

В Европе самые безопасные страны отмечены зеленым цветом на карте:

  • Польша;
  • Венгрия;
  • Чехия;
  • Германия;
  • Швейцария;
  • Хорватия;
  • Словения.

Также: страны Балтии, Дания, Норвегия, Ирландия, Португалия. К самим безопасным в мире аналитики причислили и Канаду.

Фото: Рейтинг безопасности стран Global Risk Assessment (скриншот РБК-Украина/globalguardian.com)

Зато РФ и Белорусь отмечены оранжевым цветом – средней опасности, а половина Европы получили "желтый" уровень безопасности. В минувшем году Украину также относили к средне безопасным странам.

Напомним, мы писали, в какую страну сейчас лучше выехать по советам беженцев из-за границы.

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