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Будьте уважні. Країни, де найчастіше можна зустріти туристів із РФ

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Субота 06 серпня 2022 10:20
Будьте уважні. Країни, де найчастіше можна зустріти туристів із РФ Фото: Туристи в Марса-Аламі, Єгипет (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Єгипет став другим за популярністю закордонним напрямком для росіян

Туреччина і Єгипет стали найпопулярнішими напрямками для відпочинку росіян. Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Egypt Independent.

Такі дані варто враховувати українцям, які при виїзді у відпустку хочуть відпочити подалі від туристів з РФ. Так, Туреччина стала найпопулярнішим закордонним напрямком для російських туристів, які в цьому сезоні здійснили туди більше мільйона поїздок. Це приблизно на 200 000 поїздок більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Єгипет посів друге місце за популярністю зарубіжних напрямків у російських туристів з 345,7 тисячами поїздок, а ОАЕ — третє.

Будьте уважні. Країни, де найчастіше можна зустріти туристів із РФ

Фото: Емірати входять до трійки найбільш відвідуваних росіянами напрямків (unsplash.com)

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого проти РФ західні держави ввели санкції, і дістатися до багатьох країн їм стало важче. Багато російських туристів вирушили у важкодоступні для них напрямки через Туреччину.

Туристи з РФ зазвичай люблять все розкручене типу курортів Анталія, Мармарис, Аланья. Те, що постійно у всіх на слуху: Ніцца, Канни у Франції, Салоу в Іспанії, розповідала РБК-Україна фахівець з підбору турів та співвласниця турагентства Марина Казакова.

"На будь-яких широко відомих і розкручених курортах 100% будуть росіяни. Тому я рекомендую вибирати для себе якісь нові міста, села, і їх бронювати. Грубо кажучи, вибирати ті локації, про які ви могли ніколи й не чути. Як правило, там якраз відпочивають місцеві", - зазначає фахівець з туризму.

Будьте уважні. Країни, де найчастіше можна зустріти туристів із РФ

Фото: Туреччина очолила список країн, куди туристи з РФ їдуть найчастіше (unsplash.com)

У першому півріччі 2022 року громадяни Росії здійснили 8,5 млн поїздок за кордон з будь-якою метою. Це на 20 відсотків більше, ніж у 2019 році до пандемії. Невизнана та окупована Росією Абхазія була в числі найбільш відвідуваних росіянами за цей період, прийнявши 1,94 млн туристів.

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З січня по червень росіяни здійснили 2,3 млн поїздок за кордон з туристичною метою. Це на 40 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2021 року. При цьому в першому і другому кварталах 2022 року кількість поїздок було майже те ж – 1,171 млн проти 1,167 млн.

Серед порад, як не зустріти росіян на курортах, Марина Казакова називає такі:

  • Обирайте для літнього відпочинку непопулярні курорти, не замовляйте формат "все включено";
  • Шукайте крупні готелі з великим номерним фондом, де заповнюваність – близько 3 тисяч осіб та де орієнтуються на туристів із західної Європи;
  • Їдьте до маловідомих міст, досліджуйте локації, в яких відпочивають місцеві.

Нагадаємо, ми писали, як Франція знайшла заміну туристам з РФ.

Також опубліковано список готелів Туреччини, де заборонено приймати росіян.

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