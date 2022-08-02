"Час зупинився у 80-х". У що Росія перетворила курорти окупованої Абхазії

Чим відрізняється відпочинок у головному місті Абхазії і в аджарському Батумі

Захоплена силою у Грузії Абхазія після окупації російськими військами 29 років тому досі залишається невизнаним утворенням на світовій карті.

Чорноморське узбережжя з мальовничою природою могло б привернути величезну кількість туристів із різних країн, але статус невизнаної держави і слабка інфраструктура цьому вочевидь не сприяють.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що чекає туристів в 2022 році в Сухумі в Абхазії і Батумі в Аджарії в складі Грузії.

"Не сподівайтеся на комфортний відпочинок в Абхазії"

На одному Чорноморському узбережжі Грузії знаходяться два курортних міста - Сухумі (Сухум) в Абхазії і Батумі в Аджарії, які вважаються головними туристичними центрами.

Абхазія в 2022 році залишається одним із рекламованих для туристів РФ напрямків для пляжного відпочинку. Турагентства обіцяють усамітнену відпустку на мальовничому чорноморському узбережжі, куди без віз можуть приїхати росіяни, білоруси, казахи.

Фото: Пляж у Сухумі (booking.com)

У відгуках на YouTube відпочивальники в Абхазії в 2022 році попереджають:

"Збираючись перший раз в Абхазію, не сподівайтеся на якийсь суперкомфортний європейський відпочинок - це про інше: якщо вам потрібна різноманітна природа, гарне повітря, екологія, чисте море. У Сухумі мало людей, усамітнення", - розповідає одна з відеоблогерів Юлія.

На каналі "Велика Подорож" туристів попереджають, що при поїздці в Абхазію на телефоні включається локація Грузії, годинник переводиться на грузинський час, а сервіси бронювання житла Booking і Airbnb показують також грузинську геолокацію.

"Час тут начебто зупинився десь наприкінці 80-х, тому багато туристів, особливо розбалувані поїздками на курорти Єгипту, Туреччини, Європи, тут можуть бути, м'яко кажучи, трошки здивовані", - попереджає автор каналу Ігор.

Блогер перераховує особливості інфраструктури: в Абхазії немає аеропортів, кінотеатрів, торгових центрів у розумінні жителів великих міст, товарів міжнародних брендів в магазинах.

Фото: Набережна в Гагрі (скріншот РБК-Україна/youtube.com/Большое Путешествие)

Як курортний регіон Грузії опинився в ізоляції

Абхазія стала автономією у складі Грузії в 1931 році, хоча 10 років до цього була окремою радянською республікою. У 1989 році абхази оголосили про бажання вийти зі складу Грузії.

У 1992 році Грузія ввела війська в Абхазію, яка отримала фінансову і військову підтримку Росії. У 1994 році абхази захопили Сухумі, грузинські війська покинули територію регіону. Після підписання перемир'я з Грузією в Абхазію зайшли російські миротворці.

Фото: Будівля Ради міністрів Абхазії після руйнувань в 1992-93 роках (wikipedia.org)

За деякими даними, в результаті конфлікту загинули 16 тисяч людей, з них близько 10 тисяч грузин. Майже 300 тисяч грузинів стали біженцями, адже в перші дні після падіння Сухумі жертвами етнічних чисток стали близько тисячі етнічних грузинів.

У 2008 році грузини на референдумі проголосували за вступ до НАТО. Росія заявила про підтримку Абхазії, де почалися вибухи, обстріли і зіткнення. У серпні 2008 року російські війська увійшли на територію Грузії, почалися бомбардування і захоплення міст. В результаті "примусу до миру" 12 серпня було підписано перемир'я, а вже 26 серпня РФ визнала "незалежність" Абхазії і Південної Осетії, і ввела туди свої війська.

Абхазія тільки з 2008 року отримала визнання деяких країн, та й то тих, де є явні проблеми з демократією: РФ, Венесуели, Нікарагуа, Науру і Сирії. Всі інші країни вважають Абхазію грузинською територією, окупованою Росією.

Сухум - курортне місто зі слідами війни

У соцмережах туристи діляться фото з відпочинку - популярної "парадної" локації Сухум – набережної Махаджиров, засадженої евкаліптовими деревами і місцями вимощеної старими і кривими бетонними плитами.

Фото: Набережна в Сухумі (скріншот РБК-Україна/youtube.com/Большое Путешествие)

Також в кадр найчастіше потрапляє красива місцева природа - гальковий берег, бірюзове море, пальми, квітучі олеандри і троянди. Ще білі старовинні будинки і колони в центрі міста. Також відпочивальники відвідують ботанічний сад, в якому ростуть ті самі рослини, що і зовні в місті, а основною "родзинкою" є бамбуковий гай.

Тим часом, уздовж берегової лінії в багатьох місцях видно старі бетонні конструкції, які починають розсипатися через корозію. Порт, в які інколи заходять прогулянкові катери – в напівзанедбаному стані.

Фото: Пляж у Сухумі (скріншот РБК-Україна/youtube.com/Большое Путешествие)

Інші мандрівники не оминають увагою сліди руйнувань внаслідок обстрілів 1992-1993 років. Наприклад, запущений будинок, що руйнується на головній площі Свободи – 12-поверхова будівля Ради міністрів Абхазії зі слідами від куль. Його не розбирають і не реконструюють через відсутність коштів. Зате всередину можна зайти і пройтися порожніми коридорами.

Наприклад, в передмісті є пляж "Келясур", а однією з визначних пам'яток неподалік є напівзруйнована будівля вокзалу, на якому ще збереглися написи грузинською мовою, хоча більшість їх прибрали після 1993 року.

Фото: Будівля залізничного вокзалу Келясурі (MAPS images/Justyna Mielnikiewicz)

Як туристи відпочивають у Батумі: пляжі поруч із хмарочосами

Батумі знаходиться всього в 230 кілометрах від Сухумі. Це столиця Аджарії, яка залишається в складі Грузії.

Батумі - це третє за величиною місто з хмарочосами, сучасним туристичним районом, відреставрованими будівлями 19 століття, ботанічним садом з рослинами з усього світу.

Фото: Краєвид на курортне місто Батумі (v-georgia.com)

З туристичних розваг - аквапарк, колесо огляду, канатна дорога, оглядовий майданчик, дельфінарій. Для шопінгу працюють кілька великих торгових центрів зі світовими брендами, всі мережі супермаркетів, які є в Грузії.

Фото: Номер в готелі Батумі з краєвидом на море (booking.com)

Пляжі в Батумі в літній сезон буквально забиті туристами, на набережній безліч ресторанів, наметів і сучасних розваг.

У Батумі приймать гостей більше 30 п'ятизіркових готелів світових мереж.

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