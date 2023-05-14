Сто лет в авиации. Как Киев получил собственный городской аэропорт

В конце мая аэропорт "Киев", известный также как Жуляны, отметит свое 99-летие. Хотя военный аэродром недалеко от села Жуляны появился еще в 1914 году, регулярное воздушное сообщение из этой местности стартовало только 10 лет спустя. Пройдя разные периоды своей истории, до российского вторжения аэропорт смог занять третье место в Украине по пассажиропотоку.

Специально для TRAVEL РБК-Украина редактор профильного издания Avianews Александр Мироненко проанализировал две большие книги "Аэропорты Украины" и "Аэропорты Украины. Летопись" Анатолия Троценко и приводит интересные факты из истории небольшого уютного аэропорта, который для многих украинцев стал любимым.

Надеемся, война скоро завершится, и Жуляны снова откроют свои двери для пассажиров. А пока предлагаем узнать, как Киев получил свой городской аэровокзал.

Первые рейсы и Вторая мировая. Возобновление аэродрома после освобождения Киева

25 мая 1924 года самолет общества "Укрповітряшлях" совершил первый рейс из Харькова в Киев. Полеты выполнял небольшой немецкий самолет Dornier Komet, который мог брать всего 4-5 пассажиров. Рейс длился 4 часа и проводился с промежуточной посадкой в Полтаве.

Поскольку в то время самолеты были очень легкими, перед вылетом взвешивали не только багаж, но и пассажиров, чтобы не превысить разрешенную массу воздушного судна. Билет позволял бесплатно взять с собой всего 5 килограммов багажа.

Впрочем, такие ограничения компенсировались сервисом – пассажиров в Киеве и Харькове доставляли на аэродром автомобилями. Теперь на такую услугу могут рассчитывать только пассажиры первого класса.

В 1924 году "Укрповітряшлях" перевез между Киевом и Харьковом 200 пассажиров на 62 рейсах. А два года спустя регулярное сообщение с Жулян было прекращено. Военный аэродром принимал только отдельные рейсы.

Полноценный городской аэропорт Киев получил только в 1933 году – в Броварах. Его построили на средства, собранные у людей со всей области. Деньги потратили на приобретение самолетов и создание аэродрома с оборудованием, строительство аэровокзала, технические мастерские и сопутствующие сооружения.

Сначала с Броваров стартовали почтовые рейсы на самолетах К-5, затем запустили регулярное воздушное движение между Киевом и Харьковом. Перед вторжением Германии в 1941 году Бровары стали большим в то время аэропортом. Ежедневно с аэродрома вылетали 50 самолетов. Маршрутная сеть включала Москву, Кишинев, Луганск, Харьков, Одессу, Винницу, Умань и другие города.

В 1941 году немецкие самолеты совершили бомбардировку аэропорта в Броварах. Инфраструктура была уничтожена. Так завершилась история этого киевского городского аэропорта, и дальнейшее движение самолетов вернулось в Жуляны.

Возобновление аэродрома в Жулянах началось в 1943 году после освобождения Киева. Тогда новый начальник аэродрома получил задачу восстановить инфраструктуру и запустить рейсы в освобожденные от немцев города страны.

Уже в 1944 году, даже когда продолжалась Вторая мировая война, количество авиапассажиров в Киеве превысило довоенное.

Только маленькие самолеты. Когда аэропорт стал выполнять гражданские рейсы

Полноценную новую жизнь военный аэродром возле Жулян получил после Второй мировой войны уже как "центральный аэропорт РСФСР" – именно так его назвали в документах 1945 года. Власти обязали военных передать аэродром для гражданских целей с возможностью базирования на нем военных самолетов.

В 1946 году Жуляны получили восстановленную полосу из бетонных плит длиной 1200 метров. В то время рейсы из аэропорта в областные центры и республики СССР выполняли небольшие самолеты Ли-2, Ил-12, Ил-14. Годовой пассажиропоток тогда составил 63,6 тыс. человек.

В 1950-е в стране появился первый реактивный пассажирский самолет повышенной вместимости Ту-104. Первоначально предполагалось, что Жуляне модернизируют для приема этих воздушных судов. Но это предполагало снос некоторых домов и переселение жителей.

К тому же, против расширения аэродрома высказались санитарно-эпидемиологическая служба Киева и Минздрав УССР из-за шумового загрязнения. Так готовый проект расширения аэродрома положили на полку, а военный аэродром в Борисполе начали готовить к приему гражданских реактивных самолетов.

В 1959 году полосу в Жулянах продлили до 1800 метров, но даже тогда аэропорт не мог принимать большие самолеты. Поэтому основные перевозки в аэропорту выполняли небольшие региональные воздушные суда с наибольшей интенсивностью полетов в СССР. Так, в 1970 году из Жулян ежедневно вылетали по 160-180 Ан-24, Як-40 и Л-410 и по 50 Ан-2, а ежегодная отправка пассажиров достигла уровня 1,25 млн человек.

Небольшое здание аэровокзала, построенное в 1950 году, вместо проектных 200 пассажиров в час обслуживало до 7000 пассажиров в день в пиковое время.

Нужно было строить новый терминал, но развитие аэропорта блокировал Горисполком, который считал, что предприятие необходимо перенести за пределы столицы.

Лишь в конце 1980-х блокировка развития аэропорта со стороны города прекратилась, и предприятие смогло начать строить новый терминал, позволяющий обслуживать пассажиров в комфортных условиях.

Впрочем, экономический кризис 1990-х годов привел к тому, что новый аэровокзал превратился в недострой, а аэродром почти остался без пассажиров с единичными рейсами.

В тройке лидеров. Как складывалась судьба аэропорта до вторжения РФ

Возможность дальнейшего развития Жуляны получили в 2009 году, когда на государственные средства здесь обновили и продлили полосу с 1800 до 2300 метров. Это позволило принимать самые популярные среднемагистральные самолеты на рынке – Airbus A320 и Boeing 737.

В 2011 году городские власти Киева передали имущество аэропорту в аренду частной компании "Мастер-Авиа". В тот же год в Жуляны из Борисполя перешел лоукостер Wizz Air.

В рамках подготовки страны к "Евро-2012" новый оператор аэропорта снес недостроенный аэровокзал и построил на его месте новый терминал, функционирующий с 2012 года и был расширен в 2019-м.

До российского вторжения аэропорт Жуляны занимал третье место в Украине по пассажиропотоку с результатом 1,4 млн. пассажиров. По этому показателю он уступал только Борисполю и аэропорту во Львове.

Фото: Зал ожидания в аэропорту "Киев" (wikipedia.org)

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