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Будут следить камеры. В популярном городе Италии запретят автомобили

Четверг 26 октября 2023 17:45
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Будут следить камеры. В популярном городе Италии запретят автомобили Фото: Пейзаж в Милане (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В итальянском городе Милан уровень загрязнения воздуха превышает рекомендуемую норму в 4 раза. В связи с этим планируют запретить движение автомобилей в центре.

Запрет может быть введен уже в 2024 году, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Милан является одним из самых загрязненных городов Европы, где в воздухе много вредных частиц. ВОЗ считает безопасным порогом 5 мкг на кубический метр, а в Милане – уже 19,7 мкг/м.

Мэр города Джузеппе Сала хочет решить эту проблему в густонаселенном мегаполисе с населением 1,4 млн жителей, которое является популярным направлением для туристов. Предлагается запретить частный транспорт в центре города. Вдоль улицы Корсо Венеция установят камеры, которые будут следить за движением транспорта и не пропускать частные автомобили.

Исключения сделают для жителей с частными гаражами и лиц, которым нужен доступ к местам парковки, такси и общественному транспорту. Людей, которые будут проезжать без разрешения, будут штрафовать.

Инициатива также направлена на превращение наиболее людных районов Милана в более удобные для пешеходов районы, такие как Quadrilatero della Moda, где расположены многие бутики высокого класса.

Будут следить камеры. В популярном городе Италии запретят автомобилиФото: Туристы в Милане (pixabay.com)

Хотя мэр хочет ограничить движение по всему городу, его не поддерживают другие чиновники. Запрет может нанести ущерб жителям пригорода.

Подобные запреты изучаются и в других городах Европы. К примеру, недавно в Стокгольме объявили о планах заблокировать въезд бензиновых и дизельных автомобилей в центр города, чтобы уменьшить выбросы. Эти правила вступят в силу 31 декабря 2024 года.

Париж также намерен убрать частные транспортные средства из исторического центра в начале 2024 года. Благодаря этому количество автомобилей в столице станет меньше на 100 тысяч.

Раньше мы писали, где в Европе самый грязный воздух. Высокое содержание вредных веществ в воздухе фиксируется в Милане, Падуе и Вероне в Италии и крупных европейских городах: Афинах, Барселоне и Париже.

Также мы говорили, что столица Нидерландов запретила целый вид туризма с целью минимизировать вред экологии. Речь идет о круизных лайнерах.

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Италия Милан Туризм Загрязнение воздуха
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