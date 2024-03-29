Старинные храмы и замок. Что стоит увидеть во время путешествия в столицу Волыни

Луцк – город, в котором туристам есть на что посмотреть. Средневековье и эпоха барокко, неоготика и модерн переплелись с архитектурой советских времен. Об истории города здесь напоминают стены замка и многочисленные старые постройки монастырей.

Что стоит увидеть путешественникам в столице Волыни и какие истории хранят древние стены, в колонке для РБК-Украина рассказывает известный исследователь, краевед, путешественник и автор проекта "Украина Инкогнита" Роман Маленков.

Туристический город с большим количеством достопримечательностей

Луцк – туристический город, в котором есть множество достопримечательностей, а также театры, развлекательные центры, рестораны, кондитерские.

В Луцке можно увидеть одну из самых интересных и крупнейших синагог Украины. До недавнего времени в ней был спортивный клуб "Динамо. Храм, который называют Малым замком, единственный такого рода в стране. Два года назад его вернули еврейской общине.

В то же время любителей истории заинтересуют старые постройки католических монастырей: бригиток, шариток, тринитариев, доминиканцев, василиан. Самый эффектный – комплекс монастыря иезуитов, с невероятного размера храмом – костелом Петра и Павла. Это один из самых больших римско-католических храмов Украины.

Барочного гиганта, в системе большого Окольного замка, иезуиты построили в начале 17 века. Мрачный, как все иезуитские храмы, и таинственный, с большим коллегиумом, подземельями и замковыми стенами – вместе с Замком Любарта, это главная достопримечательность Луцка.

Монастырь иезуитов входил в систему внешних укреплений старого Луцка. Наружная стена имеет несколькометровую толщину и бойницы. Сразу за монастырем сохранилась башня Чарторыйских – единственная сохранившаяся башня Окольного замка, по периметру которого стояли еще три монастыря, с мощными толстыми стенами келейных корпусов. Храмы монастырей, кроме иезуитского, не сохранились – сказался век гравления в городе россиян.

К сожалению, после третьего раздела Польши Волынь отошла к российской империи, поэтому архитектурный ансамбль старого города нецелостный, а здания периода московского правления напоминают провинциально-уездно-еврейские ансамбли. Даже величественный костел перестроили – хотели сделать очередной епархиальный "клон". Но Троицкий собор все равно смотрится величественно и неповторимо.

Средневековый Луцкий замок

Замок Любарта – прекрасно сохранившийся образец фортификационной архитектуры позднего средневековья. Ранее он был оборонительным ядром Луцкого (Окольного) замка, который, к сожалению, утратил свою цельность. Картинки-реконструкции показывают, каким был Луцкий замок в 17 веке. До нас это величественное сооружение дошло только по частям. Замок Любарта удалось сохранить. Его когда-то продали с аукциона на стройматериалы. К счастью, год спустя киевская комиссия запретила разбирать твердыню.

Над стенами замка возвышаются три башни, две из которых, высотой с девятиэтажку (27 м), являются высотными доминантами старейшей части Луцка. На стенах расположены галереи, на которых можно походить, позаглядывать в бойницы.

Фото: Луцкий замок изнутри (ukrainaincognita.com)

Напротив замка находится лютеранская кирха – пожалуй, самая высокая кирха Украины. Это неоготическое, сказочное здание напоминает, что кроме украинцев, поляков, евреев и русских в Луцке в начале прошлого века жили еще немало немцев. А за кирхой расположен луцкий дом с химерами. Его возвел скульптор Николай Головань, начав добавлять причудливые скульптуры еще в 80-х годах прошлого века.

Старинные церкви, ставшие православными

В Луцке много старинных церквей. Некоторые расположены в окрестностях, но большинство в старом центре.

Троицкий собор – главный православный храм Луцка. Когда-то это был монастырь бернардинцев, основанный в середине 17 века. Храм был построен в 1789-м как костел Святого Креста. Во второй половине 19 века комплекс передали православной общине, а в 1880-е его перестроили. Тогда он получил колокольню и центральную баню и стал Троицким собором.

Крестовоздвиженская и Покровская церкви расположены на улице Даниила Галицкого. Это очень старые храмы, возведенные в первой половине 17 века, но оба очень перестроены. Крестовоздвиженская была раньше главным храмом Луцкого братства и центром православной жизни на Волыни, но в 19 веке она развалилась и ее кирпич использовали для расширения Покровской церкви.

Та Крестовоздвиженская церковь, которую мы видим сейчас – только алтарная часть бывшего храма. Рядом сохранился братский корпус. В 18 веке братскую церковь и корпус братства передали греко-католическому ордену василиан.

Фото: Троицкий собор в Луцке (ukrainaincognita.com)

Каменную Покровскую церковь, на месте старой деревянной, основал член Луцкого православного братства Иван Яровицкий в 17 веке. Позже городские власти передали храм греко-католикам – в начале 19 века он принадлежал все тем же василианам. В 1826 году орден василиан был расформирован и все их храмы перешли в православную общину. Достройка Покровской церкви состоялась в 70-е годы позапрошлого столетия – к интересному барочному храму достроили некрасивую епархиальную колокольню – храм потерял свой колорит и сейчас мало кто может предположить, что ему уже почти четыре столетия.

Старые дома с интересной историей

Рядом с иезуитским костелом на улице Кафедральной стоит дом Косачей, в котором сейчас работает администрация историко-культурного заповедника "Старый Луцк", кафе и комната-музей "Лесина гостиная". Это немалое здание могли позволить себе Косачи, которые имели много земли в Колодяжном, Зеленом Гае и Мглине, где было их родовое имение.

В Луцке можно увидеть много старых камениц, возведенных в разные периоды, в разных архитектурных стилях. Интересной кажется застройка межвоенного периода, когда в Луцке правили поляки.

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