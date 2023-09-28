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На станции Вернадский назвали первого детеныша тюленя в этом году: какое имя животного

Фото: Тюлененок Ведделла на станции "Вернадского" (facebook.com/AntarcticCenter/Вадим Ткаченко)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские полярники выбрали имя тюлененка, который первым родился в этом году в районе станции "Академик Вернадский". Предложения присылали читатели в соцсетях.

Победителя определили тайным голосованием всей экспедиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национального антарктического научного центра.

Детеныша решили назвать Анвер – от двух слов АНтарктида и ВЕРесень. Это имя предложил подписчик в Инстаграмме Назарий.

"Выбор у зимовников был не из легких, ведь в общей сложности мы получили более 200 комментариев с именами для малыша. Предложения были очень разные: от Адониса, потому что в переводе красавчик, до Валерчика в честь нашего "железного генерала" Залужного", – рассказали работники станции. 

Сначала полярники организовали инициативную группу по отбору самых интересных идей, а затем определили победителя путем тайного голосования всей экспедиции.

Имя похоже на название большого острова Анверс, расположенного в полусотне километров севернее "Вернадского". В хорошую погоду он хорошо виден со станции.

 
Фото: Первый тюлень на станции в 2023 году (facebook.com/AntarcticCenter/Сергей Глотов)

Первый в этом году тюленок Уэдделла родился недавно.

"Этот тюлень особенно важен, потому что в этом году мы наблюдаем очень мало тюлениц в районе наших островов, а репродуктивный сезон тюленей осложнен из-за нехватки льда", – пояснил биолог экспедиции Вадим Ткаченко.

Тюлени Ведделла рожают в основном на морском льду, реже – на суше, если там есть удобный берег без крутых спусков. В этом году проливы между островами в районе "Вернадского" имеют или тонкий ледовый покров, или не замерзли вообще, что усложняет тюленицам поиск мест для рождения детенышей.

Ранее украинские полярники рассказали о туризме в Антарктиде. За последние годы количество антарктических туристов удвоилось. В сезоне 2022-2023 годов в Антарктиде побывало более 72 тысяч человек.

Впрочем, туристы в Антарктике могут помешать экосистеме. Негативное влияние могут оказать неместные морские виды, которые могут прибыть вместе с многочисленными кораблями, посещающими регион.

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