Стабильный тренд. Украинцы все реже уезжают в ЕС из-за войны

В сентябре количество приезжающих их Украины беженцев в ЕС уменьшилось. Больше всего снижение выездов наблюдается в Польше, Германии и Франции. Наметилась стабильная тенденция – в ЕС из-за войны все меньше украинцев.

Большой волны беженцев в Европу не наблюдается даже на фоне недавних ракетных ударов со стороны РФ. А эксперты прогнозируют, что новой большой волны беженцев скорее всего не будет, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

В каких странах ЕС украинцев больше всего

В сентябре украинцы меньше просили статус временной защиты в ЕС, сообщает Schengenvisainfo.com.

По данным Евростата, в сентябре Польша приняла на 13 735 беженцев меньше по сравнению с августом. Также количество граждан Украины, которым была предложена временная защита, сократилось на 10 160 и 2 830 во Франции и Германии соответственно. Увеличение числа украинцев было зарегистрировано в некоторых других европейских странах, таких как Ирландия (900), Дания (345) и Кипр (105). А Люксембург, Мальта и Румыния приняли менее десяти человек из Украины.

За все время войны Польша сообщила о наибольшем количестве граждан Украины, получивших временную защиту — в общей сложности 1,4 миллиона человек. За ней следуют Германия (813 725 человек), Испания (145 825 человек) и Болгария (134 790).

Фото: Пограничный пункт в Румынии (unsplash.com)

"Если сравнивать с количеством населения каждого государства-члена ЕС, самое высокое соотношение граждан Украины, получивших временную защиту в сентябре 2022 года на тысячу жителей было зафиксировано в Эстонии (1,8 предоставленных временной защиты на тысячу жителей), за ней следуют Польша (1,4) и Литва, Латвия и Ирландия (1.0)", — пояснили в Евростате.

Больше всего детей из Украины приняли в Германии – там предоставили статус беженца 15 460 детям. Это целых 30 процентов всех граждан Украины, получивших такой статус в течение сентября. Польша предоставила защиту 13 980 детям, а 2 865 детей из Украины получили защиту в Румынии. Больше всего женщин, получивших временную защиту, было зарегистрировано в Польше (33 650), Германии (30 785) и Румынии (5 605 человек).

Очередей нет. Стоит ли ждать новой волны беженцев на фоне зимы

В Европе время от времени поводят опросы украинцев о том, планируют ли они вернуться домой. Большинство заявляет, что ждут окончания войны, и тогда будут планировать возвращение на родину.

Недавно Министерство внутренних дел Финляндии недавно провело очередной опрос среди украинцев о том, хотят ли они вернуться домой. 27% из 2136 опрошенных заявили, что не намерены возвращаться в Украину. Еще 33% заявили, что решили вернуться после окончания войны, а 40% респондентов еще не решили, будут ли возвращаться.

Фото: Эксперты не прогнозируют новой большой волны беженцев в Европу (unsplash.com)

Многие говорили о том, что украинцы снова будут массово ехать в ЕС на фоне ракетных ударов по критической инфраструктуре, которые продолжаются с октября. Однако опрошенные РБК-Украина эксперты говорят, что этого не происходит. После очередных ракетных ударов по энергетическим объектам в октябре очередей на границе с ЕС и Украиной не было, а количество выезжающих не изменилось. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

Из Украины в течение 10 октября и нескольких дней позже выехало не больше людей, чем въехало на территорию нашей страны – пассажиропоток в обоих направлениях примерно одинаковый, рассказал РБК-Украина спикер ведомства Андрей Демченко.

"За 10-11 октября, пассажиропоток на границе упал. В эти дни границу пересекли каждый день по 75 тысяч человек в обоих направлениях. Нет преимущества выезда над въездом при пересечении границы, то есть нет массового выезда. Нет очередей на границе", — сообщил он.

Украинцы вряд ли будут ехать в Европу массово даже на фоне ожиданий сложной зимы, считает также руководитель Украинского центра международного партнерства и организатор форума волонтеров "Взаємодія без кордонів" Анатолий Полковников. Наблюдая за ситуацией, он делает выводы, что если и будет увеличение потока беженцев на фоне зимы, то это будет не такая большая волна, как в феврале и марте. Для этого есть несколько предпосылок:

"Люди, которые были готовы и имели такую возможность, уже эвакуировались в Европу. Эвакуация нуждается в значительных материальных ресурсах, а в стране – ухудшение финансовой ситуации, у многих просто не хватит на это средств, а общественные организации и волонтеры истощены", — рассказал волонтер РБК-Украина.

К примеру, эвакуация из оккупированных Бердянска стоит от 6 тысяч гривен на одного человека у частных перевозчиков, а при этом себестоимость такой деятельности для волонтеров составляет до 2 тысяч гривен.

"Это расходы на топливо, поддержание рабочего состояния авто и покрытие расходов на оплату рабочего времени водителя, некоторые поездки могут занимать до недели, но средства на это находить благотворителям с каждым днем все сложнее", — отметил Анатолий Полковников.

Еще одна причина, по которой люди меньше выезжают за границу – многие уже адаптировались к условиям военного положения и морально оправились от шока первых дней войны.

"Сейчас наблюдается стабильный поток возвращающихся из эмиграции людей, хотя, как показывают события последних дней, риски еще очень высоки, я не советовал бы этого делать", — отмечает эксперт.

Отметим, многие украинцы уезжают из Германии. Есть ряд причин, по которым беженцы покидают эту страну.

Также в Украине все еще есть выбор, куда переезжать из опасных регионов внутри страны. Свободными еще остаются 160 667 мест для переселенцев по всей стране.