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Выбор еще есть. В каких регионах Украины больше всего мест для переселенцев

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Пятница 11 ноября 2022 15:10
Выбор еще есть. В каких регионах Украины больше всего мест для переселенцев Фото: Переселенцы во Львове (УНИАН)
Автор: Ольга Маджумдар

Эвакуация из опасных регионов Украины продолжается. С августа в новые места переехали более 22 тысяч человек из освобожденных территорий.

Куда украинцы могут переселиться в Украине, и в каких областях больше всего мест, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Всего в Украине уже занято почти 1 млн 200 тысяч мест для внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома с начала войны.

Впрочем, свободными еще остаются 160 667 мест по всей Украине. Кроме того, местные власти продолжают готовить новые локации для размещения – ремонтируют общежития, коммунальные помещения, сооружают модульные городки.

Выбор еще есть. В каких регионах Украины больше всего мест для переселенцевФото: Регистрация переселенцев во Львове (УНИАН)

Больше всего свободных мест для ВПЛ есть в следующих областях:

  • Ровенская – 37282;
  • Житомирская – 28269;
  • Одесская – 18693;
  • Хмельницкая – 17119;
  • Закарпатская – 15529.

Между тем, некоторых в западных и центральных областях, которые считаются наиболее безопасными, свободных мест пока немного. Например:

  • Львовская область – 628 мест;
  • Винницкая область – 1547 мест;
  • Ивано-Франковская область – 2922 мест.

Свободных мест для ВПЛ нет в Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Напомним, мы писали, что в Черновцах строят модульный городок для переселенцев.

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