RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Упрощенная процедура. Как заехать в Украину с домашними животными: правила

Фото: Возвращение в Украину с домашними животными (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Многие украинцы, вынужденно покинувшие Украину из-за вооруженной агрессии РФ, ехали за границу вместе со своими домашними любимцами. А в последнее время многие наши граждане чаще возвращаются на родину.

Как вернуться домой с домашними животными и о каких основных правилах нужно знать, в комментарии TRAVEL РБК-Украина объяснил адвокат АО Legal Strategy Виталий Сокуренко.

Как въехать в Украину с домашними животными: правила

"В этом контексте следует отметить, что процедуру въезда в Украину с домашними животными упростили", – говорит специалист.

На сегодня владельцы животных должны предоставить на границе при въезде в Украину следующие документы:

  • ветеринарный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья животного;
  • справка о действующей вакцинации от бешенства;
  • документ о трогании животного.

"Если таких документов у вас нет, то получить их можно в странах-членах ЕС. Также в европейской клинике можно трогать и вакцинировать животное заранее до пересечения границы", – говорит Виталий Сокуренко.

Фото: Правила ввоза животных в Украину во время войны упростили (Getty Images)

Правила вывоза животных из Украины

По обновленным правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков (животных-компаньонов), владельцам животного требуется:

  • правильно идентифицировать животное с помощью микрочипа и вакцинировать от бешенства;
  • иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
  • иметь при себе действительный паспорт, выданный в одной из стран или сертификат о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.

Проверять правила ввоза животных на территорию ЕС следует проверять в каждом частном случае в зависимости от страны, в которую вы направляетесь.

Напомним, украинцы могут уехать за границу с животными. Для этого необходимо выполнить несколько условий и иметь специальные документы.

Весной этого года в Польше изменили правила ввоза домашних животных для украинцев. Раньше можно было пересечь границу со своими домашними любимцами по упрощенным условиям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
твариниприкордонникиГосударственная пограничная службаГраница с Украинойпограничная служба