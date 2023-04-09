В Польше изменили правила ввоза домашних животных для украинцев

Власти Польши изменили правила, по которым украинцам с животными разрешен въезд в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ранее украинцы могли пересечь границу с Польшей со своими любимцами по упрощенным условиям.

"Разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов. Требовалось лишь наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца", - сказано в сообщении.

Однако недавно власти страны отменили эти правила. Теперь для украинцев будут действовать общие условия ввоза животных, действующих на территории ЕС.

"К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз четырехлапого не является коммерческим. А также результаты тестирования уровня антител против бешенства", - рассказали в Минреинтеграции.