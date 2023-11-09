Платят взносы. В Польше работает рекордное количество украинцев

В Польше рекордное количество трудоустроенных иностранцев – 1 млн 125 тыс. Из них три четверти украинцев, посчитали в Управлении социального страхования (ZUS).

Взносы от работающих иностранцев помогают выплачивать пенсии нынешним пенсионерам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Число официально трудоустроенных иностранцев в Польше на конец сентября составило 1,125 тысячи человек. Это рекордный показатель в истории Польши. Большинство из этих работников платили взносы в ZUS в крупных городах: Белостоке, Варшаве, Вроцлаве, Гданьске, Кракове, Лодзи, Познани, Щецине.

Количество украинцев в системе социального страхования Польши в октябре составляло около 750 тысяч. За прошлый месяц их стало больше на 7,5 тысячи человек.

Эксперты отмечают, что Польше нужно еще больше иностранных работников. Взносы, которые они платят в систему социального страхования, влияют на поступление в пенсионный фонд и на стабильность выплаты пенсий.

"Доходы FUS (пенсионный фонд в Польше) за январь-сентябрь 2023 года составили 267,5 млрд злотых. Наибольшим источником были взносы на социальное страхование, сумма которых составила 227,2 млрд злотых, то есть 77% плана, и выросла на 16,1% до аналогичного периода 2022 года", – отметилм в ZUS.

Напомним, мы писали, какой бизнес открывают украинские женщины в Польше. С начала войны украинские граждане в Польше основали более 30 000 ФЛП и фирм.

Также мы рассказывали, где в Европе больше всего украинских беженцев нашли работу. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по показателям трудоустройства лидирует Польша.

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