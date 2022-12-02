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Специальный поезд в декабре. Как украинцам доехать в Германию бесплатно

Фото: Пассажиры в Перемышле (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы, которые будут следовать в Германию, в декабре могут доехать по железной дороге бесплатно. Специальный поезд будет курсировать из Перемышля в Ганновер.

Кто может воспользоваться поездом и получить билеты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Telegram-канал "Пшемышль – Ганновер Мессе гуманитарный поезд".

Украинцы могут добраться до Германии с украинско-польской границы бесплатно. Воспользоваться бесплатным проездом через Перемышль (Польша) – Ганновер Messe/Laatzen (Германия) можно будет в течение всего декабря.

Билеты или регистрация на поезд Перемышль – Ганновер не нужны. Беженцы, желающие поехать этим поездом в Германию, должны быть на платформе польской станции в нужное время. Также можно обратиться к сотрудникам Красного Креста или волонтерам, чтобы получить дополнительную информацию.

В первую очередь, места в поезде получат люди с браслетами от польского Красного Креста. Затем приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым людям и людям с инвалидностью. После этого места предоставят другим пассажирам.

Отмечается, что поезд следует в Ганновер, где еще принимают беженцев из Украины. В обратном направлении в Перемышль поезд идет пустой.

Фото: Украинцев принимают в нескольких землях Германии (gettyimages.com)

Бесплатные поезда в Германию будут курсировать через день (по нечетным датам), начиная с 1 декабря. Из Перемышля поезд будет отправляться в 22:30. В Ганновер поезд прибывает между 14:30 и 16:00.

До 16 декабря прибытие может быть с задержкой еще на несколько часов из-за неисправностей на железнодорожных путях. Поэтому следует рассчитывать время прибытия в 18:00-19:00.

Напомним, мы писали, как доехать по бесплатным автобусам из Львова в Польшу.

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