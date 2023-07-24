Сотни вакансий. В каких городах Польши больше всего ищут на работу украинцев

Польский рынок труда предлагает много вакансий для украинцев – все больше ищут высококвалифицированных работников. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше.
В каких городах Польши самая высокая конкуренция на украинских работников, TRAVEL РБК-Украина рассказали в международной компании Gremi Personal.
В больших городах Польши открыты сотни вакансий для украинцев. В первой половине июля компания получила 2580 запросов на украинских работников. Больше всего вакансий было в таких городах (и соответствующих воеводствах):
В список не попала Варшава. Это объясняется тем, что крупные производства расположены вдали от столицы.
Между тем в Польше возростает запрос на украинских работников с высокой квалификацией, хотя раньше украинцев преимущественно приглашали работать физически.
"Сейчас спрос на специалистов с высоким уровнем компетенций растет в геометрической прогрессии. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше, которые также предпочитают своих граждан. Конечно, количество таких вакансий гораздо меньше, но это хорошая новость для высокопрофессиональных украинцев, которые из-за войны были вынуждены работать на работах, которые ниже их компетенции", – говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.
Специалисты компании рассказали, какую оплату (за час) предлагают мужчинам и женщинам в профессиях, где больше всего нуждаются в работниках:
Работа для женщин – с меньшим уровнем сложности. Больше всего таких "женских" вакансий:
Как отмечают в компании, на украинцах держится большая доля экономики Польши.
"Почти все сферы экономики, где используется низкоквалифицированный и физический труд, очень сильно зависят от украинцев, начиная от металлургии, строительства, судостроения и заканчивая логистикой, мясной, рыбной, легкой промышленностью. Поэтому польские работодатели очень конкурируют между собой за украинских работников, пытаясь предложить лучшие условия труда", – отмечает Анна Джоболда.
Напомним, мы сообщали, что украинцы в Польше начали массово открывать свой бизнес.
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