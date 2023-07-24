Сотни вакансий. В каких городах Польши больше всего ищут на работу украинцев

Польский рынок труда предлагает много вакансий для украинцев – все больше ищут высококвалифицированных работников. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше.

В каких городах Польши самая высокая конкуренция на украинских работников, TRAVEL РБК-Украина рассказали в международной компании Gremi Personal.

В каких городах больше всего вакансий для украинцев

В больших городах Польши открыты сотни вакансий для украинцев. В первой половине июля компания получила 2580 запросов на украинских работников. Больше всего вакансий было в таких городах (и соответствующих воеводствах):

Гданьск – 484 вакансии;

Вроцлав – 236 вакансии;

Катовице – 233 вакансии;

Познань – 232 вакансии;

Лодзь – 220 вакансий.

В список не попала Варшава. Это объясняется тем, что крупные производства расположены вдали от столицы.

Между тем в Польше возростает запрос на украинских работников с высокой квалификацией, хотя раньше украинцев преимущественно приглашали работать физически.

"Сейчас спрос на специалистов с высоким уровнем компетенций растет в геометрической прогрессии. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше, которые также предпочитают своих граждан. Конечно, количество таких вакансий гораздо меньше, но это хорошая новость для высокопрофессиональных украинцев, которые из-за войны были вынуждены работать на работах, которые ниже их компетенции", – говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Какие зарплаты предлагают самым востребованным техническим специалистам

Специалисты компании рассказали, какую оплату (за час) предлагают мужчинам и женщинам в профессиях, где больше всего нуждаются в работниках:

сварщик – 30 злотых (275 грн);

работник мясного цеха – 28 злотых (256 грн);

электрик – 27 злотых (248 грн);

монтажник металлоконструкции – 27 злотых (248 грн);

столяр – 26 злотых (238 грн);

Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)

Работа для женщин – с меньшим уровнем сложности. Больше всего таких "женских" вакансий:

карщица – 25 злотых (230 грн);

помощница повара в гостиницу – 22 злотых (202 грн);

работница на мойку предприятия – 21 злотых (193 грн);

работница производства полуфабрикатов – 20 злотых (184 грн);

швея сумок – 20 злотых (184 грн).

Как отмечают в компании, на украинцах держится большая доля экономики Польши.

"Почти все сферы экономики, где используется низкоквалифицированный и физический труд, очень сильно зависят от украинцев, начиная от металлургии, строительства, судостроения и заканчивая логистикой, мясной, рыбной, легкой промышленностью. Поэтому польские работодатели очень конкурируют между собой за украинских работников, пытаясь предложить лучшие условия труда", – отмечает Анна Джоболда.

Напомним, мы сообщали, что украинцы в Польше начали массово открывать свой бизнес.

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