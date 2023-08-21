Сотни украинских беженцев в Ирландии оказались под угрозой выселения: детали

Украинским беженцам, живущим в гостинице возле города Каслбар в Ирландии, грозит выселение, если они не будут оплачивать свое питание. Каждый день за взрослого следует платить 10 евро, а за ребенка – 5 евро.

Украинцы усматривают в требовании дискриминацию, потому что у беженцев из других стран в этом отеле денег за питание не просят, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на sundayworld.com

Норму по оплате для украинских беженцев правительство Ирландии ввело еще с начала 2023 года. Украинцы в отеле Breaffy Woods не согласны с тем, что им придется платить за еду. В заведении проживают 333 украинских беженца и 132 из других стран, которые просят о международной защите.

Украинцы направили коллективное письмо руководству гостиницы, в котором отметили, что еда не соответствует "здоровым стандартам", установленным ВОЗ, и не эквивалентна предложенной стоимости.

Также в письме высказывается несогласие, что менеджмент гостиницы не обязывает жителей других национальностей платить за питание, что можно расценивать как проявление дискриминации.

17 июля украинские жители Breaffy Woods получили письмо от Департамента равенства, в котором сообщалось, что новые тарифы на питание обязательны. Также было отмечено, что какие-либо расходы на стирку или домашних животных больше не будут покрываться этим отделом.

"Если вы не платите этот взнос на питание, поставщику жилья было дано указание сообщить об этом в департамент, и вы не сможете остаться в жилье", – ответили украинцам.

В письме также говорится, что приготовление пищи в гостиничных номерах строго запрещено и подпадает под "антисоциальное поведение".

Согласно схеме, введенной для уменьшения расходов государства, мигранты, которые отказываются платить, будут рассматриваться как отказывающиеся от предоставленного жилья, и их поросят выехать.

Департамент интеграции опубликовал заявление, в котором говорится, что руководство гостиницы действует по указаниям департамента по внедрению этой политики, поскольку они возобновили свой контракт с департаментом – взнос является обязательным.

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