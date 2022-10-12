Сотню украинок с детьми выселяют в Ирландии ради беженцев из других стран: детали

Около 135 украинских беженцев нашли прибежище в отеле ирландского города Килларни. В понедельник им сообщили, что в течение 48 часов их перевезут в другой регион.

Их места в отеле приготовили для 192 мужчин-беженцев из 16 стран, включая Ливию, Алжир, Иран и Грузию, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Irish Examiner.

В отеле "Килларни" украинки с детьми жили с марта. Многие из них нашли работу, некоторые – в этой же гостинице. Около 40 детей пошли учиться в местные школы.

На днях группе украинцев сообщили о переселении в город Уэстпорт, куда их должны были завезти автобусами.

В защиту украинцев встали люди из местной общины. Директора школ оказались "деморализованы" решением – ведь они вложили немало усилий в интеграцию украинского сообщества из отеля Killarney.

"Интеграция сработала. На данный момент перемещать их совершенно несправедливо", - сказал директор местной школы Колм О'Суиллеабхейн.

Между тем, мэр Килларни Найл Келлехер призвал отменить решение международного агентства по размещению Ipas. Он также попросил предоставить медицинскую и другую поддержку городу, в котором насчитывается около 2 тысяч украинцев.

Фото: В отеле с весны разместили украинских беженцев (facebook.com/HotelKillarney)

Только в среду после обеда переселение в другой город было отменено на правительственном уровне.

Украинцам обеспечат альтернативное жилье, чтобы они могли продолжать работать и посещать школы. Отмена переезда не помешает поселению в отель до 200 мужчин, которые в настоящее время просят убежища в Ирландии.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Польше могут остаться без жилья.