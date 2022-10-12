Помощь заканчивается. Украинские беженцы в Польше могут остаться без жилья

Поляки, принимавшие украинцев в своих домах, все чаще отказываются от участия в этой программе помощи. Поэтому беженцы могут остаться без крыши над головой, предупреждают правозащитники.

Чего ожидать украинцам в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

"Многие беженцы вскоре могут стать бездомными"

По последним данным Агентства ООН по делам беженцев, почти полтора миллиона украинцев оформили в Польше статус временной защиты с начала войны.

В первые 4 месяца с даты прибытия украинцам предоставляли жилье с питанием как в польских семьях, так и в частных пансионатах, летних лагерях и гостиницах. За это государство компенсировало 40 злотых (около 300 гривен) за человека в сутки.

Сейчас желающих предоставить убежище украинским беженцам все меньше – на настроения поляков влияет инфляция и снижение уровня жизни.

"Согласно поступающим ко мне сигналам, многие люди, решившие принять беженцев войны сразу после прибытия в нашу страну, вскоре не смогут продолжать оказывать им помощь из-за нехватки финансов", - написал в письме к премьер-министру Матеушу Моравецкого польский Уполномоченный по правам человека Марцин Винчек.

По его словам, поляки не могут продолжать помогать из-за расходов. В последнее время финансовое положение многих людей ухудшается из-за роста цен и значительного роста расходов на содержание жилья. Эти факторы в скором времени могут привести к бездомности многих беженцев.

Фото: Украинские беженцы на границе Польши весной (twitter.com/straz_graniczna)

Власти предлагают решать этот вопрос, отыскивая свободное жилье в регионах. К примеру, пустующие дома будут ремонтировать и приводить в жилое состояние, создадут запас квартир для аренды из неиспользованного частного жилья или муниципальных помещений.

В коллективных местах проживания беженцев планируют ввести 50% оплату за длительное пребывание. Это решение может вступить в силу уже в ноябре.

Напомним, мы писали, как получить помощь новоприбывшим беженцам в Польше.