Сотни беженцев в Эстонии выселяют из квартир: причины

В столице Эстонии сотни украинских беженцев выселяют из бесплатных квартир, поскольку в конце марта закончится договор властей с арендодателями.

Людей отправляют снимать жилье или переселяют в каюты на паром, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Из двух многоквартирных домов в Таллине сотням украинских беженцев нужно выехать в ближайшее время, поскольку договор Департамента социального страхования и владельцев недвижимости в конце марта закончится. Людям предлагают искать себе съемное жилье. Также один из вариантов размещения, который предлагают власти – на пароме.

Однако каюты не являются удобным жильем для людей, особенно, когда квартиры жильцы уже благоустроили на собственные деньги, отмечают активисты. На видео видно, что каюты парома – размером с купе поезда.

Государство предоставляет беженцам временное жилье в среднем на 2 месяца. За это время им нужно найти себе постоянное жилье.

"Украинские беженцы могут подать на одноразовую субсидию в размере до 1200 евро для того, чтобы снять себе жилье", – сказал специалист по кризисному регулированию Кирилл Бадикин.

Фото: Беженцев из квартир переселяют на паром (gettyimages.com)

Чиновники отмечают, что у беженцев есть возможность продлить контракт на временное место проживания, что делали неоднократно.

"Департамент социального страхования никого на улице не оставляет. Мы поддерживаем людей, и если у нас заканчивается договор, например, в гостинице, то мы предоставляем место для краткосрочного проживания в другом месте", – отметил чиновник.

Всего в Эстонии проживает около 65 тысяч беженцев из Украины. Более 5000 семей нашли постоянное жилье в этой стране.

Напомним, мы писали, что украинских беженцев готовятся переселять в северную страну ЕС.