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Для сотен семей. Какое жилье для ВПЛ построят в Черновцах в следующем году

Фото: Жилье для переселенцев в Черновцах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Черновцах построят многоквартирные дома для сотен семей переселенцев. 10,5 млн евро на это предоставляет Европейский Союз.

Земельный участок уже выделили, а завершить строительство планируют до конца 2024 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на zaxid.net.

Соглашение о выделении гранта на жилье для переселенцев было подписано в 2022 году.

"Черновцы – это второй город после Львова, которому больше всего выделили денег на строительство домов для внутренне перемещенных лиц. Доноры рассматривали и другие города, но был выбран наш город. Я думаю, нам это удалось, потому что прежде всего выделили землю под строительство этих домов", – рассказал заместитель городского головы Черновцов Василий Зазуляк.

Планируется построить трехэтажные многоквартирные дома с разными квартирами, в которых поселят сотни семей переселенцев.

Новые жилые дома будут иметь котельную на биотопливе, энергоэффективные металлопластиковые окна, утепление.

Земельный участок под строительство находится в спальном микрорайоне города. Так жители новых домов будут иметь доступ к социальной инфраструктуре, школам, детсадам, больницам.

Городские власти будут финансировать подведение коммуникаций, строительство подъездной дороги и котельной.

По официальным данным, в Черновцах зарегистрировано 40 тысяч переселенцев. ВПЛ, которые хотят получить жилье, могут обращаться в горсовет или в управление соцзащиты.

Ранее мы писали, что в городе Калуш Ивано-Франковской области планируется создать социальное жилье для 250 внутренне перемещенных лиц. Для этого отремонтируют коммунальные помещения.

Также в Ровенской области за средства ЕС построят жилье для переселенцев. Многоквартирный дом на 300 человек в Дубно будут сдавать в эксплуатацию со внутренней отделкой и меблировкой квартир.

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