Не зможуть отримати візу. Росіяни через санкції перестануть їздити в ЄС

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну на росіян припадала майже п'ята частина заяв на отримання шенгенської візи, поданих у 2021 році. Однак громадяни країни-агресора все рідше будуть подавати заявки на візи в країни Європи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дослідження видання Schengenvisainfo.

"Росія залишалася основною за кількістю заяв на отримання шенгенської візи. 18,3% від загального числа заяв, поданих у 2021 році, були отримані й оброблені консульствами Шенгенської зони та іншими візовими органами саме в Росії", — йдеться в публікації.

Всього в Росії за цей період подали понад півмільйона (536 241) заяв на отримання шенген-віз. Частка відмов у візах склала 3,2%.

За словами засновника SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрамі, через закриття багатьох посольств і консульств Шенгенської зони у РФ і заборони літакам з Росії літати в Європу, далі все менше росіян будуть подаватися на візи в ЄС.

"Якщо війна продовжиться, то санкції щодо Росії залишаться в силі. А якщо санкції залишаться в силі, то росіяни або не зможуть отримати шенгенську візу до певної країни Європи, яку хочуть відвідати. Або не будуть за ними звертатися, навіть якщо зможуть. Адже транспорт (з Росії до Європи - ред.) відсутній", — переконаний глава видання.

Нагадаємо, російський авіахолдинг відмовляється від запуску лоукостера через санкції.

Також ще одній авіакомпанії з РФ заборонили літати до Європи.