Следом за Германией. Еще одна страна ЕС вводит безлимитные билеты на поезда за 49 евро

В начале августа Португалия ввела проездной за 49 евро, с которым пассажиры могут совершить неограниченное количество поездок без ограничений по времени.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Билет за 49 евро в Португалии: что нужно знать пассажирам

Внедрением универсального проездного на железнодорожный транспорт за 49 евро Португалия присоединилась к другим странам, в частности, Германии и Испании, которые уже запустили подобные предложения.

Билет National Rail Pass доступен для всех пассажиров, включая туристов-иностранцев. Проездные ввела национальная железнодорожная компания Comboios de Portugal (CP), и они действительны на всех региональных железнодорожных сетях (c несколькими исключениями).

Путешественники с абонементом могут совершить неограниченное количество поездок без ограничений по времени. Однако, в отличие от проездного билета в Германии по такой же цене, португальский билет не будет доступен в автобусах или междугородных поездах, таких как Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional и Internacional. Проездной также не действует в городских сетях Порту, Лиссабона и Коимбры.

Фото: Португальский проездной не будет доступен в автобусах или междугородних поездах (wikipedia.org)

Где действителен бюджетный проездной

Новый проездной билет можно использовать на большинстве региональных перевозок по всей стране, но есть несколько зон, где он не действует. Побережье Алентежа и район Коимбры не участвуют в программе. Это означает, что билет не будет действителен на следующих маршрутах:

Регуа-Посинью (линия Дору);

Коимбра-Фигейра-да-Фоз (пригород Коимбры);

Пинхал-Ново-Эвора и Пинхал-Ново-Вила-Нова-да-Барония (линия Алентежу);

Пинхал-Ново-Тюнесс (Южная линия).

Фото: Прежде чем купить билет, нужно получить карту клиента CP (скриншот с сайта cp.pt)

Как приобрести проездной билет в Португалии за 49 евро

Проездной билет National Rail Pass в Португалии доступен всем путешественникам, Для этого нужно иметь карточку клиента CP. Ее можно получить во всех кассах CP по всей стране. Карточка стоит 6 евро.

Чтобы приобрести карту, необходимо иметь официальный документ, удостоверяющий личность. Например, паспорт, водительские права, а также цветную фотографию на паспорт. Также необходимо заполнить шаблон запроса на получение карты CP, который можно загрузить по ссылке.

Национальный железнодорожный проездной билет действителен в течение месяца и его можно приобрести с 21 числа каждого месяца на следующий месяц.

Отметим, пользователи с иностранными банковскими счетами не могут купить немецкие бюджетные билеты за 49 евро в Германии. Это привело к массовым жалобам на работу сервиса.

Также сообщалось, как воспользоваться проездом за 1 евро на железной дороге во Франции.

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