Следом за Германией. Еще одна страна ЕС вводит безлимитные билеты на поезда за 49 евро

В начале августа Португалия ввела проездной за 49 евро, с которым пассажиры могут совершить неограниченное количество поездок без ограничений по времени.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.
Внедрением универсального проездного на железнодорожный транспорт за 49 евро Португалия присоединилась к другим странам, в частности, Германии и Испании, которые уже запустили подобные предложения.
Билет National Rail Pass доступен для всех пассажиров, включая туристов-иностранцев. Проездные ввела национальная железнодорожная компания Comboios de Portugal (CP), и они действительны на всех региональных железнодорожных сетях (c несколькими исключениями).
Путешественники с абонементом могут совершить неограниченное количество поездок без ограничений по времени. Однако, в отличие от проездного билета в Германии по такой же цене, португальский билет не будет доступен в автобусах или междугородных поездах, таких как Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional и Internacional. Проездной также не действует в городских сетях Порту, Лиссабона и Коимбры.
Фото: Португальский проездной не будет доступен в автобусах или междугородних поездах (wikipedia.org)
Новый проездной билет можно использовать на большинстве региональных перевозок по всей стране, но есть несколько зон, где он не действует. Побережье Алентежа и район Коимбры не участвуют в программе. Это означает, что билет не будет действителен на следующих маршрутах:
Фото: Прежде чем купить билет, нужно получить карту клиента CP (скриншот с сайта cp.pt)
Проездной билет National Rail Pass в Португалии доступен всем путешественникам, Для этого нужно иметь карточку клиента CP. Ее можно получить во всех кассах CP по всей стране. Карточка стоит 6 евро.
Чтобы приобрести карту, необходимо иметь официальный документ, удостоверяющий личность. Например, паспорт, водительские права, а также цветную фотографию на паспорт. Также необходимо заполнить шаблон запроса на получение карты CP, который можно загрузить по ссылке.
Национальный железнодорожный проездной билет действителен в течение месяца и его можно приобрести с 21 числа каждого месяца на следующий месяц.
Отметим, пользователи с иностранными банковскими счетами не могут купить немецкие бюджетные билеты за 49 евро в Германии. Это привело к массовым жалобам на работу сервиса.
Также сообщалось, как воспользоваться проездом за 1 евро на железной дороге во Франции.
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